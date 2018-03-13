Каз «Новичок» был разработан в НИИ органической химии и технологии ещё в конце 80-х

Нервнопаралитический газ «Новичок», которым по предположению британских властей был отравлен бывший сотрудник ГРУ Серей Скрипаль, разработан в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии ещё в конце 80-х. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Один из создателей вещества назвал его сильнейшим и не имеющим аналогов химических оружием в мире. В НИИ от каких-либо комментариев отказываются, ссылаясь на секретность. При этом «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре прошлого года российские власти объявили о том, что полностью уничтожили всё химическое оружие.