Каз «Новичок» был разработан в НИИ органической химии и технологии ещё в конце 80-х
Нервнопаралитический газ «Новичок», которым по предположению британских властей был отравлен бывший сотрудник ГРУ Серей Скрипаль, разработан в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии ещё в конце 80-х. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Один из создателей вещества назвал его сильнейшим и не имеющим аналогов химических оружием в мире. В НИИ от каких-либо комментариев отказываются, ссылаясь на секретность. При этом «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре прошлого года российские власти объявили о том, что полностью уничтожили всё химическое оружие.
Комментарии6
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:33
Карлик-педофил, Гаага всё ближе;)))
skolzki 13 марта 2018 | 09:33
"Новичок" этот делали в ГосНИИОХТ в Нукусе, Узбекистан. После обретения Узбекистаном независимости в 1991г., правительство США помогало дезактивировать объекты и пр. То есть у США он или его образцы есть..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent … И В ДОГОНКУ Химик Вил Мирзаянов, первым рассказавший об отравляющем веществе «Новичок», прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было использовано именно это средство.
Мирзаянов заявил, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге. «Вашингтон приложил немало сил для уничтожения моей книги. Не достиг своей цели», - написал ученый на своей странице в Facebook. МОЖЕТ США ПОРА ПРИЗНАТЬСЯ УЖЕ ?))))))))))))
vasyakirin 13 марта 2018 | 09:35
Один из создателей вещества назвал его сильнейшим и не имеющим аналогов химических оружием в мире. В НИИ от каких-либо комментариев отказываются, ссылаясь на секретность.
Аналогов нет.
БОВ засекречено.
Значит ни кто более, кроме РФ, не мог ни произвести не применить...
epynda 13 марта 2018 | 09:36
"КАЗ НОВИЧОК".....
Наверно, он применялся для КАЗлов ????
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 09:37
По совковой традиции совковое оружие использовалось в первую очередь против жителей совка.
Традиция продолжается: российская отрава применена против россиян.
budweiser23 13 марта 2018 | 09:39
Кто же спорит, но Россия правопреемник СССР ( так сказал сам Путен!) и отвечает по всем вытекающим из этого вопросам, не правда ли?