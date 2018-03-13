Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнев арестовали за посредничество в передаче взятки
Как пишет газета «Коммерсантъ», арест связан с делом о вымогательстве у руководства НИИ имени Снегирёва, который занимается изготовлением взрывателей. По делу также проходят 4 сотрудника УФСБ по Балашихе.
По версии следствия, они требовали от директора Института взятку, угрожая завести дело о мошенничестве при оформлении работников НИИ. Директор обратился в Управление собственной безопасности и под контролем оперативников передал вымогателям 3 миллиона рублей. Задержанные сотрудники ФСБ признали вину и заявили, что Трутнев был посредником.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 09:33
Пойманные враги-чекисты наверняка являлись агентами Пентагона, который мечтает оставить Россию без взрывателей!