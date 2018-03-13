Бывший эсэсовец Оскар Гренинг, приговоренный к четырем годам тюремного заключения, скончался в возрасте 96 лет

Так называемый «бухгалтер из Освенцима» так и не попал в тюрьму.

Адвокат Оскара Гренинга сообщил письмом в прокуратуру Ганновера о том, что его подзащитный скончался в пятницу в одной из больниц. Прокуратура пока не получила свидетельства о смерти.



В 2015 году суд города Люнебург приговорил Оскара Гренинга к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству 300 тысяч заключенных Освенцима. Бывший эсэсовец служил в управлении концлагеря, пересчитывая отправляемые в столицу Третьего рейха конфискованные у обреченных узников вещи. Иногда он непосредственно исполнял обязанности надзирателя перед входом в газовые камеры.



Во время суда Гренинг попросил прощения у еврейского народа. Он также извинился перед родственниками погибших, отметив, однако, что только всевышний может простить его.



Незадолго перед кончиной прокуратура Ганновера отказала Гренингу в помиловании, а Конституционный суд ФРГ отклонил его прошение об отсрочке наказания. Министерство юстиции земли Нижняя Саксония было последним шансом на его отмену, однако обстоятельства распорядились иначе.