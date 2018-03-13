Бывший эсэсовец Оскар Гренинг, приговоренный к четырем годам тюремного заключения, скончался в возрасте 96 лет
Так называемый «бухгалтер из Освенцима» так и не попал в тюрьму.
Адвокат Оскара Гренинга сообщил письмом в прокуратуру Ганновера о том, что его подзащитный скончался в пятницу в одной из больниц. Прокуратура пока не получила свидетельства о смерти.
В 2015 году суд города Люнебург приговорил Оскара Гренинга к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству 300 тысяч заключенных Освенцима. Бывший эсэсовец служил в управлении концлагеря, пересчитывая отправляемые в столицу Третьего рейха конфискованные у обреченных узников вещи. Иногда он непосредственно исполнял обязанности надзирателя перед входом в газовые камеры.
Во время суда Гренинг попросил прощения у еврейского народа. Он также извинился перед родственниками погибших, отметив, однако, что только всевышний может простить его.
Незадолго перед кончиной прокуратура Ганновера отказала Гренингу в помиловании, а Конституционный суд ФРГ отклонил его прошение об отсрочке наказания. Министерство юстиции земли Нижняя Саксония было последним шансом на его отмену, однако обстоятельства распорядились иначе.
Комментарии8
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:08
Так вот у кого агент моль проходил обучение фашизму, служа в Германии.
traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 09:08
Нехотевшийвоевать, нэвиновный, насильнопригнанный. Мастер по абажурам помер.
davi__koloradov 13 марта 2018 | 09:11
Рашкованам, наследившим в Лугандоне, на заметку. Вас либо будут судить, либо вы будете пАдыхать "от отравления газом", "в ДТП", "от случайно свалившегося кирпича" и т.п.
aromatnay 13 марта 2018 | 09:28
davi__koloradov: Свинорылый, ты кастрюлю иногда со своей башки снимай.
ha12raz 13 марта 2018 | 09:15
Какое совпадение.....наши тоже в тюрьму не попали..
ha12raz 13 марта 2018 | 09:23
ha12raz: наверно потому, что не извинялись.
u237 13 марта 2018 | 09:16
Назовите хоть одного приговоренного палача НКВД и понесшего наказание, у нас же не было преступлений, были только перегибы и "отдельные" недостатки. Правда жертвами стали ни в чем не повинные граждане, как своей страны, так и других стран.
julia_hooker 13 марта 2018 | 09:29
Это Путин его отравил (я это лично видел и могу под присягой подтвердить), отсюда следует ввести дополнительные санкции в отношение России!!!!!))))))