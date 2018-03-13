Более 60 некоммерческих организаций направили коллективный меморандум ЕСПЧ с замечаниями к ответам Минюста
Они не согласны с оценкой закона «об иностранных агентах», которую ведомство дало в рамках разбирательства в суде Страсбурга.
Авторы документа, жалуясь на применение закона об иностранных агентах, отмечают, что руководитель одной из НКО подвергся уголовному преследованию, а некоторые организации подвергаются штрафам или ликвидации за нарушения формальностей. При этом не учитывается их финансовое положение. Минюст, говорится в меморандуме, сообщил ЕСПЧ в апреле прошлого года, что только две НКО оплатили назначенные им штрафы, в то время как сами организации утверждают, что таковых уже 30. Они также не согласны с ответом ведомства, в котором говорится, что присвоение статуса «иноагента» не связано с негативной оценкой.
НКО утверждают, что высказывания некоторых чиновников приравнивают это понятие к понятию «шпиона». Кроме того, под определение «политической деятельности» фактически подпадает любая деятельность организаций, имеющих финансирование из-за рубежа, отмечается в меморандуме. Само понятие иностранного финансирования также размыто, считают авторы документа: по их словам, таковым признаются, например, символические пожертвования и оплата зарубежными лицами коммунальных услуг.
ЕСПЧ начал разбирательство по жалобе НКО на применение закона об иностранных агентах в марте прошлого года.
Комментарии10
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:06
Бугага))))) со всех сторон карлика обкладывают))))
julia_hooker 13 марта 2018 | 09:33
russkie_za_sverjenie: Бугага, но вначале ты отсосёшь у карлика, а потом пинками тебя выпнут из России)))))
skolzki 13 марта 2018 | 09:10
Бугагагагага )))))))))))))))))))) А посасати не пробовали иногенты у госдепки )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
skolzki 13 марта 2018 | 09:14
Мдаааа , наше либроидное сообщество походу в штаны наложило от кинжалов и авангардов ещё больше чем пендосия , хотя судя по сообщениям ино сми забитую канализацию королевы Елезоветы до сих пор прочистить не могут , принц Чарльз или обожрался новичка или обгадился не по детски )))))))))))))))))))))))))))))))
rom8883 13 марта 2018 | 09:18
skolzki: Нахамил, и чувствуешь себя героем.
julia_hooker 13 марта 2018 | 09:35
rom8883: Ты за собой следи, где от тебя хамства в 1000 раз больше чем от
skolzki.
traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 09:18
Где же эти благотворители которые коммуналку оплачивают, мне оплатите.
epynda 13 марта 2018 | 09:22
Смех, да и только.....
Понятно любому дураку, что НКО, с иностранным финансированием, занимающиеся, в том числе и политическими вопросами, в любой форме,
являются "иностранными агентами", в прямом и переносном смысле...
На сайте, дураков, скорее всего нет.....
Не так ли ???
chapter_2 13 марта 2018 | 09:36
epynda: НКО законами РФ не допущены к решению политических вопросов, то есть вопросов управления государством. НКО находятся вне политической деятельности. Обсуждение политических проблем - это не политическая, а гражданская деятельность. НКО - не политические партии, которые допущены к участию в подборе политиков для принятия решений, обязательных к исполнению государством.
nastawnik_dulo_w 13 марта 2018 | 09:31
"Заграница им поможет!".