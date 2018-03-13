Более 60 некоммерческих организаций направили коллективный меморандум ЕСПЧ с замечаниями к ответам Минюста

Они не согласны с оценкой закона «об иностранных агентах», которую ведомство дало в рамках разбирательства в суде Страсбурга.

Авторы документа, жалуясь на применение закона об иностранных агентах, отмечают, что руководитель одной из НКО подвергся уголовному преследованию, а некоторые организации подвергаются штрафам или ликвидации за нарушения формальностей. При этом не учитывается их финансовое положение. Минюст, говорится в меморандуме, сообщил ЕСПЧ в апреле прошлого года, что только две НКО оплатили назначенные им штрафы, в то время как сами организации утверждают, что таковых уже 30. Они также не согласны с ответом ведомства, в котором говорится, что присвоение статуса «иноагента» не связано с негативной оценкой.

НКО утверждают, что высказывания некоторых чиновников приравнивают это понятие к понятию «шпиона». Кроме того, под определение «политической деятельности» фактически подпадает любая деятельность организаций, имеющих финансирование из-за рубежа, отмечается в меморандуме. Само понятие иностранного финансирования также размыто, считают авторы документа: по их словам, таковым признаются, например, символические пожертвования и оплата зарубежными лицами коммунальных услуг.

ЕСПЧ начал разбирательство по жалобе НКО на применение закона об иностранных агентах в марте прошлого года.