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Эксклюзив Эха 09:00, 13 марта 2018

Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он подчеркнул, что США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.

Это часть кампании по дискредитации имиджа России, — сказал «Эху Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Андрей Луговой добавил, что теперь отношения между Россией и Англией, которые и так находятся на самом низком уровне, упадут еще ниже.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:04

российские "спецы" в ответ могут из себя выдавить только:"вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!"

russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:04

johnbmw: Ватники и портянки начинайте голосить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!

Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.

По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.

tvitov66 13 марта 2018 | 09:06

тут на 146% справедлив лозунг выборной компании: "Если не Путин, то кто?"

patrik03 13 марта 2018 | 09:10

Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери...

Это потому что ни ума, ни фантазии, потому что ничего нового в голову не приходит? Как бегали по ООН, как трясли там пробирками с белым порошком, так и продолжаете?

ostapbey 13 марта 2018 | 09:28

patrik03: -й ты патриот.. ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ!!!
Русские патриоты ПРОБИРКАМИ не размениваются!!!
Русские патриоты дурь возят ЧЕМОДАНАМИ!!
И трясут этими чемоданами и в МИДЕ.. И в Аргентине.. И в Берлине..
И в Лондоне!!
Даже!!!

ostanovka 13 марта 2018 | 09:30

tvitov66: и встречный вопрос: а если Путин, то что?
Ответ: а ничего. Будет Раша гнить, как и гнила, стабильно.

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:06

johnbmw: Российские "спецы" могу только в ответить покрутить пальцем у виска.))) А как еще реагировать на подобный бред? А когда то англичан мы за серьезных людей считали. А оказалось, что они клованы))

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:07

shicotus_live: вот скажите мне почему всякие дерипаски с абрамовичами ... предпочитают судиться в Лондоне а вовсе не в басманном суде?????

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:11

johnbmw:
Потому что там своих воров покрывают.А в басманном своих. А все буржуи воры ! :-))

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:12

neburzhui2: это что это такое вы сейчас про "всякие дерипаски с абрамовичами" сказали??? сами поняли?

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:13

johnbmw:
Что все буржуи - воры и "наши" и западные !

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:15

johnbmw:
На западных насрать. А со своих скоро спросим ! И "крышу" кремлёвскую заодно снесём

rom8883 13 марта 2018 | 09:23

neburzhui2: Вот когда "спросите" тогда и хвалитесь. Сдаётся, что вашу спросилку запросто отрежут.

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:15

johnbmw: Потому что Лондон с 91 года был конторой по скупке краденного. Украденные и вывезенные из России капиталы складировались именно там.

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:16

shicotus_live: поэтому всякие дерипаски с абрамовичами больше доверяют суду в Лондоне??? ... с логикой у вас просто ШИКАРНО ... поздравляю!

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:19

johnbmw: Еще аз. Потому что их капиталы именно там, в Англии. Поэтому и судятся в Лондоне. Что не понятного?

dmitry35 13 марта 2018 | 09:37

johnbmw: А вот скажите мне, почему всех "противников режима" предпочитают травить именно в Лондоне ?????

fedor_v_glaz 13 марта 2018 | 09:37

johnbmw: а что они там вообще делают? Почему их Англия до сих пор пускает?! Когда именно они и есть те самые кремлёвские кошельки, что спонсируют весь этот гибридный окурковский террор на чужой земле!

budweiser23 13 марта 2018 | 09:11

shicotus_live: если мы уничтожили это оружие, то необходимо это доказать, а не засовывать голову в песок.... и большинство вопросов отпадёт, не правда ли? Или Путен выше этого, за счёт каблуков?

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:17

budweiser23: если мы уничтожили это оружие, то необходимо это доказать,...
_____________________________________
Простите, а почему что то должна доказывать именно Россия? Вообще то, в приличном обществе сначала принято доказывать вину.
К примеру. мне кажется. что вы по ночам режете соседских собак. докажите, что это не так, общественность волнуется)))

budweiser23 13 марта 2018 | 09:26

shicotus_live: потому что происхождение ОВ - это 90-е (поздний конец совка - начало ельцинскопутинской эпохи), а РФ взяла на себя права преемственности от СССР...

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:34

budweiser23: Допустим. Тогда надо делать, как опять же принято у приличных людей. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и факты передаются России, а потом уже требуется ответ и делаются громкие заявления.
А не с воплем "мы уверены" бежать к прессе.

kosh 13 марта 2018 | 09:32

shicotus_live:


А на Западе новый тренд: презумпции невиновности по отношению к России не существует.

el_borz 13 марта 2018 | 09:06

Луговой везде затычка..его же родная стезя.

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:06

Табаков умер ! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !
А Эхо всё про какого то подонка.

rifles 13 марта 2018 | 09:17

neburzhui2:
Так и пиши свои страдания на сайте похорон Табакова,а не здесь.

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:24

rifles:
Я про приоритеты ! Свинья вечно грязь ищет :-)))))))))))))))

punyoshohlai 13 марта 2018 | 09:33

neburzhui2:
Ищи грязь где-нибудь в другом месте

skolzki 13 марта 2018 | 09:07

johnbmw: "Новичок" этот делали в ГосНИИОХТ в Нукусе, Узбекистан. После обретения Узбекистаном независимости в 1991г., правительство США помогало дезактивировать объекты и пр. То есть у США он или его образцы есть..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent … И В ДОГОНКУ Химик Вил Мирзаянов, первым рассказавший об отравляющем веществе «Новичок», прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было использовано именно это средство.

Мирзаянов заявил, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге. «Вашингтон приложил немало сил для уничтожения моей книги. Не достиг своей цели», - написал ученый на своей странице в Facebook.

vilingrad 13 марта 2018 | 09:25

skolzki: shicotus_live: patrik03: Россия- самая удобная вешалка для собак в мире. Глупец у власти подставился всеми возможными способами так, что сейчас Запад каждый раз будет показывать пальцем- это русские. Как со старой шлюхой- уже не работает, ставит свечки в храме, одета в платочек цветов ботокса- а все равно-удичная:)

vezdehod 13 марта 2018 | 09:12

Если дерьмотат Дуры от "ЛДПР" Андрюша Луговой возник в этой ситуации - Россия в глубокой заднице.

tag188 13 марта 2018 | 09:04

Как же так?
Ведь наше же ПОСОЛЬСТВО в США заявляло о непричастности! Само посольство же говорило!
Они, что нашему посольству и МИДу не верят?
А может они еще и в страшные мультики из последнего президентского послания не поверили?

davi__koloradov 13 марта 2018 | 09:05

Единым Западным фронтом против взбесившейся террорашки! Так раздавить рашистскую гадину!

ostanovka 13 марта 2018 | 09:32

davi__koloradov: да, пора антипутлеровскую коалицию создавать.
По факту, она уже возникла: именно о ней Пупкин сказал, "какой-то военный Шенген"

mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 09:06


Нацдилер вновь добился своего - о нём заговорили сильные мира сего.

А мнение полониевого убийцы не обязательно цитировать.
Оно вряд ли кого интересует.

tvitov66 13 марта 2018 | 09:10

mikhail_spb_: интересно, эта очередь из кровавых мальчиков за сколько снов нацЛидера успевает пройти? Может потому он на бессонницу жаловался?

budweiser23 13 марта 2018 | 09:08

Володю зажимают, как крысу в углу...

tvitov66 13 марта 2018 | 09:12

budweiser23: Вовочка туда сама забежала и зажалась

vezdehod 13 марта 2018 | 09:16

budweiser23:
Володю зажимают, как крысу в углу...
===========================================================================================
Престарелая крыса, когода ей нечего терять - может наделать много бед, если её не уничтожить.

xuato 13 марта 2018 | 09:12

Кто там следующий Виктор Суворов? РФ превратилась в подобие Северной Кореи - Вождь Ын - Путин, Коммунистическая партия - православно-чекистская церковь, отравление неугодных и лагеря для несогласных, сахар в подвал, или пуля в затылок от путинских горилл на мосту или на блок-посту как одной журналистке , благо успела позвонить...

apels 13 марта 2018 | 09:12

Вступление солнцеликого на очередной срок ознаменуется новыми санкциями. Все эти настамнеты - только на внутренний рынок, для быдла. С Путиным уже давно не ведет никаких переговоров и, похоже что и дальше не будут. Только все более жестокие санкции. Если нас все устраивает, то они просто отгораживаются все более высоким забором, ибо все опаснее неадекватные действия.

piter_ug 13 марта 2018 | 09:14

//Россия вновь демонстрирует подобное поведение.//

Ну а как безумному дедушке мобилизовать свой ватный электорат?
Крымы кончились, взорвать дом - обратный эффект будет.
Видно дела с рейтингом совсем плохи, грудинин давит со всех сторон.
Но крайней мере, село за него.
Вот дедушка и попер ва-банк.

portage2 13 марта 2018 | 09:17

Ты, чувак, "тысячу раз" можешь быть согласен! И даже если бриты предъявят отпечатки пальцев, наша хабалка из мида ответит, что эти отпечатки изготовлены в МИ-6 на 3D принтере и россия здесь не при делах.
Учитесь, "враги" России!

ugas 13 марта 2018 | 09:18

Вот только Луговому и рот разевать! Тупой убийца. Тоже "наследил" по всему Лондону.

sogentle 13 марта 2018 | 09:29

ugas: Ну так! Главный же специалист по этим делам!

(комментарий скрыт)

kama 13 марта 2018 | 09:31

Опять с дозировкой накосячили, двоечники.

nastawnik_dulo_w 13 марта 2018 | 09:35

"Англичанка гадит" - не вчера придумано.

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