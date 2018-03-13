Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери
Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он подчеркнул, что США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.
Это часть кампании по дискредитации имиджа России, — сказал «Эху Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.
Андрей Луговой добавил, что теперь отношения между Россией и Англией, которые и так находятся на самом низком уровне, упадут еще ниже.
Комментарии47
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johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:04
российские "спецы" в ответ могут из себя выдавить только:"вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!"
russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:04
johnbmw: Ватники и портянки начинайте голосить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!
Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.
По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.
tvitov66 13 марта 2018 | 09:06
тут на 146% справедлив лозунг выборной компании: "Если не Путин, то кто?"
patrik03 13 марта 2018 | 09:10
Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери...
Это потому что ни ума, ни фантазии, потому что ничего нового в голову не приходит? Как бегали по ООН, как трясли там пробирками с белым порошком, так и продолжаете?
ostapbey 13 марта 2018 | 09:28
patrik03: -й ты патриот.. ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ!!!
Русские патриоты ПРОБИРКАМИ не размениваются!!!
Русские патриоты дурь возят ЧЕМОДАНАМИ!!
И трясут этими чемоданами и в МИДЕ.. И в Аргентине.. И в Берлине..
И в Лондоне!!
Даже!!!
ostanovka 13 марта 2018 | 09:30
tvitov66: и встречный вопрос: а если Путин, то что?
Ответ: а ничего. Будет Раша гнить, как и гнила, стабильно.
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:06
johnbmw: Российские "спецы" могу только в ответить покрутить пальцем у виска.))) А как еще реагировать на подобный бред? А когда то англичан мы за серьезных людей считали. А оказалось, что они клованы))
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:07
shicotus_live: вот скажите мне почему всякие дерипаски с абрамовичами ... предпочитают судиться в Лондоне а вовсе не в басманном суде?????
neburzhui2 13 марта 2018 | 09:11
johnbmw:
Потому что там своих воров покрывают.А в басманном своих. А все буржуи воры ! :-))
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:12
neburzhui2: это что это такое вы сейчас про "всякие дерипаски с абрамовичами" сказали??? сами поняли?
neburzhui2 13 марта 2018 | 09:13
johnbmw:
Что все буржуи - воры и "наши" и западные !
neburzhui2 13 марта 2018 | 09:15
johnbmw:
На западных насрать. А со своих скоро спросим ! И "крышу" кремлёвскую заодно снесём
rom8883 13 марта 2018 | 09:23
neburzhui2: Вот когда "спросите" тогда и хвалитесь. Сдаётся, что вашу спросилку запросто отрежут.
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:15
johnbmw: Потому что Лондон с 91 года был конторой по скупке краденного. Украденные и вывезенные из России капиталы складировались именно там.
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 09:16
shicotus_live: поэтому всякие дерипаски с абрамовичами больше доверяют суду в Лондоне??? ... с логикой у вас просто ШИКАРНО ... поздравляю!
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:19
johnbmw: Еще аз. Потому что их капиталы именно там, в Англии. Поэтому и судятся в Лондоне. Что не понятного?
dmitry35 13 марта 2018 | 09:37
johnbmw: А вот скажите мне, почему всех "противников режима" предпочитают травить именно в Лондоне ?????
fedor_v_glaz 13 марта 2018 | 09:37
johnbmw: а что они там вообще делают? Почему их Англия до сих пор пускает?! Когда именно они и есть те самые кремлёвские кошельки, что спонсируют весь этот гибридный окурковский террор на чужой земле!
budweiser23 13 марта 2018 | 09:11
shicotus_live: если мы уничтожили это оружие, то необходимо это доказать, а не засовывать голову в песок.... и большинство вопросов отпадёт, не правда ли? Или Путен выше этого, за счёт каблуков?
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:17
budweiser23: если мы уничтожили это оружие, то необходимо это доказать,...
_____________________________________
Простите, а почему что то должна доказывать именно Россия? Вообще то, в приличном обществе сначала принято доказывать вину.
К примеру. мне кажется. что вы по ночам режете соседских собак. докажите, что это не так, общественность волнуется)))
budweiser23 13 марта 2018 | 09:26
shicotus_live: потому что происхождение ОВ - это 90-е (поздний конец совка - начало ельцинскопутинской эпохи), а РФ взяла на себя права преемственности от СССР...
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:34
budweiser23: Допустим. Тогда надо делать, как опять же принято у приличных людей. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и факты передаются России, а потом уже требуется ответ и делаются громкие заявления.
А не с воплем "мы уверены" бежать к прессе.
kosh 13 марта 2018 | 09:32
shicotus_live:
А на Западе новый тренд: презумпции невиновности по отношению к России не существует.
el_borz 13 марта 2018 | 09:06
Луговой везде затычка..его же родная стезя.
neburzhui2 13 марта 2018 | 09:06
Табаков умер ! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !
А Эхо всё про какого то подонка.
rifles 13 марта 2018 | 09:17
neburzhui2:
Так и пиши свои страдания на сайте похорон Табакова,а не здесь.
neburzhui2 13 марта 2018 | 09:24
rifles:
Я про приоритеты ! Свинья вечно грязь ищет :-)))))))))))))))
punyoshohlai 13 марта 2018 | 09:33
neburzhui2:
Ищи грязь где-нибудь в другом месте
skolzki 13 марта 2018 | 09:07
johnbmw: "Новичок" этот делали в ГосНИИОХТ в Нукусе, Узбекистан. После обретения Узбекистаном независимости в 1991г., правительство США помогало дезактивировать объекты и пр. То есть у США он или его образцы есть..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent … И В ДОГОНКУ Химик Вил Мирзаянов, первым рассказавший об отравляющем веществе «Новичок», прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было использовано именно это средство.
Мирзаянов заявил, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге. «Вашингтон приложил немало сил для уничтожения моей книги. Не достиг своей цели», - написал ученый на своей странице в Facebook.
vilingrad 13 марта 2018 | 09:25
skolzki: shicotus_live: patrik03: Россия- самая удобная вешалка для собак в мире. Глупец у власти подставился всеми возможными способами так, что сейчас Запад каждый раз будет показывать пальцем- это русские. Как со старой шлюхой- уже не работает, ставит свечки в храме, одета в платочек цветов ботокса- а все равно-удичная:)
vezdehod 13 марта 2018 | 09:12
Если дерьмотат Дуры от "ЛДПР" Андрюша Луговой возник в этой ситуации - Россия в глубокой заднице.
tag188 13 марта 2018 | 09:04
Как же так?
Ведь наше же ПОСОЛЬСТВО в США заявляло о непричастности! Само посольство же говорило!
Они, что нашему посольству и МИДу не верят?
А может они еще и в страшные мультики из последнего президентского послания не поверили?
davi__koloradov 13 марта 2018 | 09:05
Единым Западным фронтом против взбесившейся террорашки! Так раздавить рашистскую гадину!
ostanovka 13 марта 2018 | 09:32
davi__koloradov: да, пора антипутлеровскую коалицию создавать.
По факту, она уже возникла: именно о ней Пупкин сказал, "какой-то военный Шенген"
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 09:06
Нацдилер вновь добился своего - о нём заговорили сильные мира сего.
А мнение полониевого убийцы не обязательно цитировать.
Оно вряд ли кого интересует.
tvitov66 13 марта 2018 | 09:10
mikhail_spb_: интересно, эта очередь из кровавых мальчиков за сколько снов нацЛидера успевает пройти? Может потому он на бессонницу жаловался?
budweiser23 13 марта 2018 | 09:08
Володю зажимают, как крысу в углу...
tvitov66 13 марта 2018 | 09:12
budweiser23: Вовочка туда сама забежала и зажалась
vezdehod 13 марта 2018 | 09:16
budweiser23:
Володю зажимают, как крысу в углу...
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Престарелая крыса, когода ей нечего терять - может наделать много бед, если её не уничтожить.
xuato 13 марта 2018 | 09:12
Кто там следующий Виктор Суворов? РФ превратилась в подобие Северной Кореи - Вождь Ын - Путин, Коммунистическая партия - православно-чекистская церковь, отравление неугодных и лагеря для несогласных, сахар в подвал, или пуля в затылок от путинских горилл на мосту или на блок-посту как одной журналистке , благо успела позвонить...
apels 13 марта 2018 | 09:12
Вступление солнцеликого на очередной срок ознаменуется новыми санкциями. Все эти настамнеты - только на внутренний рынок, для быдла. С Путиным уже давно не ведет никаких переговоров и, похоже что и дальше не будут. Только все более жестокие санкции. Если нас все устраивает, то они просто отгораживаются все более высоким забором, ибо все опаснее неадекватные действия.
piter_ug 13 марта 2018 | 09:14
//Россия вновь демонстрирует подобное поведение.//
Ну а как безумному дедушке мобилизовать свой ватный электорат?
Крымы кончились, взорвать дом - обратный эффект будет.
Видно дела с рейтингом совсем плохи, грудинин давит со всех сторон.
Но крайней мере, село за него.
Вот дедушка и попер ва-банк.
portage2 13 марта 2018 | 09:17
Ты, чувак, "тысячу раз" можешь быть согласен! И даже если бриты предъявят отпечатки пальцев, наша хабалка из мида ответит, что эти отпечатки изготовлены в МИ-6 на 3D принтере и россия здесь не при делах.
Учитесь, "враги" России!
ugas 13 марта 2018 | 09:18
Вот только Луговому и рот разевать! Тупой убийца. Тоже "наследил" по всему Лондону.
sogentle 13 марта 2018 | 09:29
ugas: Ну так! Главный же специалист по этим делам!
kama 13 марта 2018 | 09:31
Опять с дозировкой накосячили, двоечники.
nastawnik_dulo_w 13 марта 2018 | 09:35
"Англичанка гадит" - не вчера придумано.