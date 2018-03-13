Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери...

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он подчеркнул, что США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.

Это часть кампании по дискредитации имиджа России, — сказал «Эху Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Андрей Луговой добавил, что теперь отношения между Россией и Англией, которые и так находятся на самом низком уровне, упадут еще ниже.