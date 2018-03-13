Цены на нефть продолжают снижаться
Баррель марки «Брент» стоит без малого 65 долларов, лёгкая нефть в Нью-Йорке – чуть больше 61 доллара за баррель. Таким образом рынок реагирует на сообщения об увеличении нефтедобычи в США.
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Баррель марки «Брент» стоит без малого 65 долларов, лёгкая нефть в Нью-Йорке – чуть больше 61 доллара за баррель. Таким образом рынок реагирует на сообщения об увеличении нефтедобычи в США.
Русский шпион борется за свою жизнь после «отравления» неизвестным веществом в Солсбери Сергей Скрипаль, 66 лет, попал в реанимацию, оказавшись под действием неизвестного вещества, когда он сидел на лавке в центре Солсбери. 33-летняя женщина, находившаяся с ним, также находится в критическом состоянии…
Комментарии14
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 08:48
Народная примета: чем ниже нефть, тем тише путин.
vasyakirin 13 марта 2018 | 08:50
russkie_za_sverjenie: Скоро кратно скаконёт, однако уже без путинской нефти на рынке..
vilingrad 13 марта 2018 | 09:29
vasyakirin: Вовка в бункере дистанцией разбил очередной телевизор.
andreyoo 13 марта 2018 | 09:35
vasyakirin:
#скоро
neburzhui2 13 марта 2018 | 08:50
Америка на нефтяную иглу подсаживается :-))
vezdehod 13 марта 2018 | 09:25
neburzhui2:
Америка на нефтяную иглу подсаживается :-))
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Это для неё ПОБОЧНЫЙ продукт и - добывают её Частные компании. Почувствуй разницу.
prostovanya 13 марта 2018 | 08:59
russkie_za_sverjenie: ...И тем дороже в России бензин...
vinibi 13 марта 2018 | 09:03
prostovanya: С языка сняли!!!
bozman1944 13 марта 2018 | 09:03
Яка чудова новина!
skolzki 13 марта 2018 | 09:19
bozman1944: https://www.segodnya.ua › Новости экономики › Новости экономики
6 дней назад - Ранее Национальный банк Украины дал прогноз, что в 2018 году стоимость бензина вырастет на 18,8% в феврале рост составил 8.5 % СУГС СУГС СУГС Яка чудова новина! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vilingrad 13 марта 2018 | 09:31
skolzki: Болванам ватным хохлы срут в щи:)
comanchero 13 марта 2018 | 09:34
После отравления Скрипаля бомбами кидаться врядли начнут. А вот снизить цены на нефть вполне реально...
rom8883 13 марта 2018 | 09:34
Опустилась бы баксов до 40, это да.
poluputing 13 марта 2018 | 09:37
какое задорное утро, как самочувствие россиянцы? Готовы самоотверженно преодолевать созданные самими себе проблемы? Причём за счёт собственного благополучия