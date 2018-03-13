Движение поездов на МЦК было приостановлено в сегодня в обоих направлениях
Это произошло по техническим причинам, сообщается в официальном аккаунте МЦК в Телеграме. Сейчас движение «Ласточек» восстановилось. Для устранения разрыва на линию против часовой стрелки выпустят резервные составы, по часовой стрелке поезда ходят по расписанию.
Комментарии2
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a_111111 13 марта 2018 | 09:08
При этом объявляют что поезда плохо ходят по часовой стрелке и на табло показывают что-то типа 19 минут до следующего ( поезд пришёл через минуту)
alexandr_l 13 марта 2018 | 09:26
По часовой, против ...
Это все придумал Кориолис, иноземный