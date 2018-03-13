Движение поездов на МЦК было приостановлено в сегодня в обоих направлениях

Это произошло по техническим причинам, сообщается в официальном аккаунте МЦК в Телеграме. Сейчас движение «Ласточек» восстановилось. Для устранения разрыва на линию против часовой стрелки выпустят резервные составы, по часовой стрелке поезда ходят по расписанию.