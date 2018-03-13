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08:45, 13 марта 2018

В НИИ, где мог быть разработан нервнопаралитический газ «Новичок», отказываются от каких-либо комментариев

Британские власти утверждают, что этим газом могли быть отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. На предприятии действует режим секретности. «Информацию в СМИ мы не комментируем», — сообщили Интерфаксу в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что разработчики нервнопаралитических веществ серии «Новичок» называли их сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была создана в конце 80-х, а в 91 году, по словам одного из её авторов, кураторы разработки из Минхимпрома получили Ленинскую премию. При этом «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре прошлого года российские власти объявили о том, что полностью уничтожили всё химическое оружие.

Комментарии

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vasyakirin 13 марта 2018 | 08:48

Ну, не всё уничтожили...
Трохе для себя как всегда занычили..

yosic 13 марта 2018 | 08:50

vasyakirin:

В начале 90 в США убежал Вил Мирзаянов, работавший ГСНИИОХТ и создавший ОВ "Новичок".

По механизму действия «Новички» относятся к необратимым ингибиторам фермента ацетихолинэстеразы. Нейромедиатор ацетилхолин, который в нормальном состоянии разрушается этим ферментом, начинает накапливаться в синапсах, вызывая перевозбуждение нервной системы, которое быстро сменяется ее угнетением. О симптомах отравления «Новичками» известно мало, считается что клиническая картина отравления такая же, как и при поражении обычными нервно-паралитическими ОВ (зарин, зоман, VX). Однако существуют и отличия. Так, например, упоминается, что «… поражения были фактически неизлечимы…», а «… люди, которые в своё время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами». Вероятно, речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности, тяжелого поражения нервной системы, проявляющегося парезами и параличами, возникающими через 1—3 недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.

Производным, от вещества А-232 (далеко не самым токсичным) был убит банкир Кивилиди. В 90-х, когда продавалось все и все, в одном из НИИ, заказчиком было куплено несколько миллиграмм ОВ (капля), и капнута в трубку телефона Кивилиди.
Умер банкир, умерла его секретарша, звонившая в скорую с этого телефона, умер патологоанатом, делавший вскрытие.

vasyakirin 13 марта 2018 | 08:53

yosic: Все БОВ помечают маркерами, и по их следам 100% идентифицируется производитель и дата производства...

vinibi 13 марта 2018 | 09:00

vasyakirin: Пригожинским педикам это глупо обяснять - их задача здесь заработать на ведро помоев с кремлевской столовки!!!

vasilevich58 13 марта 2018 | 08:53

Враньё - единственное, в чём Россия опередила весь мир.

tvitov66 13 марта 2018 | 09:00

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям»(с) Потому и молчат

natogrek 13 марта 2018 | 08:57

yosic: А капавший тоже умер? Или есть антидот?

terens 13 марта 2018 | 08:59

yosic: Я с самого начала думаю, что РФ такие отравления действительно как выстрел в ногу. Знаю какой беспредел творился в 90х, поэтому не исключено что какими-то дозами этого вещества успели затариться многие спецслужбы. А если оин из разрабов действительно сбежал, то о чем тут говорить.
Предателям родины остается только взять на заметку, что спецслужбы при игре между собой используют таких людей как очень удобные объекты.
Негатив в сторону РФ начали активно форсить после этого случая. Это выгодно кому угодно но не РФ.

tvitov66 13 марта 2018 | 09:04

terens: тут на 146% справедлив лозунг выборной компании: "Если не Путин, то кто?"

vinibi 13 марта 2018 | 09:34

terens: Когда постоянно с протухшей репутацией и лжешь на голубом глазу--- то кто после этого тебе больше станет верить--- это напрямую относится к путинской России!!!

andreyfilippov 13 марта 2018 | 09:34

terens: А что, в какой-то вражеской стране сейчас тоже избирают президента? Как того клоуна, который своим мультяшным кулачком грозил-грозил, а никто не испугался? Разве кому-то еще было выгодно объявить по всем каналам ЦТ, что ни один предатель не сможет спастисть от мести Путина?

budweiser23 13 марта 2018 | 09:05

yosic: Вил Султанович Мирзаянов (тат. Vil Soltan uğlı Mirzacanov, Вил Солтан улы Мирзаҗанов; род. 9 марта 1935 год, село Старокангышево Дюртюлинского района Башкортостана) — видный специалист в области химического оружия, активный деятель экологического и татарского национального движения, «президент независимого Татарстана в изгнании»
Любезный, идите и спросите у этого человека степень его участия в безответственном отравлении людей боевым веществом в Англии, а потом начинайте фантазировать..

vezdehod 13 марта 2018 | 09:20

Изобретательны наши Спецслужбы - одним Полонием не обходятся, вот и нашли применение "Новичку".

neburzhui2 13 марта 2018 | 08:52

vasyakirin:
Трохе для себя как всегда занычили.

Трохе хохлам досталось :-))

vasyakirin 13 марта 2018 | 08:59

neburzhui2: Вот пустим "Новичок",в газовую трубу, тогда и хохлам достанется...

neburzhui2 13 марта 2018 | 09:03

vasyakirin:
Не ! На такое зверство только бандеровцы способны.

lnmanusnostras1 13 марта 2018 | 09:31

neburzhui2: ну значит дадим бандеровцам, они хохлов и потравят.

ansata 13 марта 2018 | 08:51

Как оказалось не всё.

davi__koloradov 13 марта 2018 | 08:52

Что квакают мокшанские жабы, уже не важно. Запад уже сделал свои выводы, и будет мочить рашку в сортире. Ха-ха.

sg73 13 марта 2018 | 08:53

Ах, наш газ, "Новичок",
Ну, сколько можно капать всем на мозжечок?

Ну сказано же что все ХО уничтожено, кули людей от работы отрывать?
ЗЫ Англы хитрые пидорасы. Чем то своим брызнули на иуду. А как теперь сравнить, коли нет у России вообще никакого ХО, в том числе и Новичка. Или англы выкрали какое то количество? Ну тогда они здорово подставятся, если объявят об этом )))

from_russia_with_boyaryshnik 13 марта 2018 | 08:54

Вся территория Мордора работает на системы и препараты для массового убийства. Это так духовненько , так хромосомно . Ну а как же , нас же не любят , кругом враги. А за что нас любить. Что мы можем дать миру, кроме калаша и водяры ? Ну и кокаина подешевле .

plank1957 13 марта 2018 | 08:54

А вот и еще потенциальные подозреваемые.

budweiser23 13 марта 2018 | 08:55

Бескорыстное враньё — это не ложь, это поэзия путинизма...

m_doc 13 марта 2018 | 08:57

В Тырнете инфы полно. Проект "Фолиант", структурные формулы "новичков", список авторов, представленных к госпремии, и т.д.
Но не это интересно. Формула "новичка" приведена в книге Мирзаянова, слинявшего в 90-х в Штаты. Завод в Нукусе, где эти вещества производили, разрушили с помощью США, так что им уж точно известны не только формулы, но и процесс синтеза.
И сами англичане наверняка знали структурную формулу яда, иначе не смогли бы его идентифицировать. А если знали формулу, могли сообразить, как его синтезировать.
И где угодно в СНГ могли сообразить.

Пусть англичане таки расскажут, как именно отравили, кто и зачем.

max3446 13 марта 2018 | 09:02

Заявление Британцев очень похоже на заявления украинской кровавой хунты, по которой пророссийские разведчики на задания ходят с паспортом, военным билетом и иными документами. Так и тут. если уж травить то только российским веществом, чтобы могли установить причастность России.

(комментарий скрыт)

sasass 13 марта 2018 | 09:06

Опять какой-то перебежчик все выдал , как с допингом все получилось....

rom8883 13 марта 2018 | 09:07

Если из НИИ честно ответят, им финансы урежут, а может и что похуже придумают.

ha12raz 13 марта 2018 | 09:10

Как это отказываются ?
Вот на предприятии, где произвели БУК, сбивший Боинг, навыдумывали вон сколько, что это не БУК был.

Так что и тут творчески надо к делу подходить.

apontiy 13 марта 2018 | 09:12

В качестве доказательства Т." Мэй должна предъявить документы:
1. Чек на оплату ОВ "Новичок" из НИИ - производителя;
2. Товаро - транспортную накладную из НИИ на отпуск товара со склада;
3. Авиабилет майора ХХХ на рейс Москва - Лондон (Хитроу);
4. Не менее 2-х свидетелей, которые засвидетельствуют факт распыления ОВ в доме потерпевшего.
Указанные документы в 2-х экз. необходимо представить Мане Захаровой для обозрения.

xuato 13 марта 2018 | 09:26

Орден сотрудникам в Кремле, и присвоение название НИИ им. товарища Майрановского. РФ превращена чикистами в подобие террористической организации, то мультиком пугают, то убивают людей, то территорию слямзят, то войнушки организовывают. Пора рашку разделить на полсотни гомударств, миру надоело это подобие Золотой орды!

volkov_25 13 марта 2018 | 09:35

Вполне возможно, что российские спецслужбы ложат на путина и работают самостоятельно. Хоть путин и х..ло но не такой же дебил. А впрочем все "могет" быть.

sasass 13 марта 2018 | 09:38

Теперь ВОВ можно , видимо , делать в лабусловиях и порциями по спецзаказу ,а так промышленное производство ликвидировано и запрещено на бумаге....

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