В НИИ, где мог быть разработан нервнопаралитический газ «Новичок», отказываются от каких-либо комментариев

Британские власти утверждают, что этим газом могли быть отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. На предприятии действует режим секретности. «Информацию в СМИ мы не комментируем», — сообщили Интерфаксу в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что разработчики нервнопаралитических веществ серии «Новичок» называли их сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была создана в конце 80-х, а в 91 году, по словам одного из её авторов, кураторы разработки из Минхимпрома получили Ленинскую премию. При этом «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре прошлого года российские власти объявили о том, что полностью уничтожили всё химическое оружие.