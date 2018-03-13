Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит жалобу на передачу «Вести в 22.00 с Алексеем Казаковым»
Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит сегодня жалобу от «Новой газеты» на передачу «Вести в 22.00 с Алексеем Казаковым». Речь идёт о защите чести и достоинства одного из журналистов издания, — сказала «Эху Москвы» заместитель главного редактора «Новой» Ольга Боброва.
Ольга Боброва подчеркнула, что выдавать нервный тик за признаки пристрастия к наркотикам, — это подлость.
Комментарии4
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yosic 13 марта 2018 | 08:37
В Новой Газетке уже ломка после того, как Кровая Гэбня прикрыла Аргентинский кокс...
patrik03 13 марта 2018 | 08:39
Ольга Боброва подчеркнула, что выдавать нервный тик за признаки пристрастия к наркотикам, — это подлость...
Да какой там кокаин, Павлик Каныгин дорожку "Новичка" втянул и его тик схватил.
rom8883 13 марта 2018 | 09:31
yosic: Не так. В Аргентине местные власти накрыли кокс кровавой гэбни.
kara 13 марта 2018 | 08:40
Так тема геев в Чечне уже не интересна, так стали своих сотрудников в топку кидать