Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит жалобу на передачу «Вести в 22.00 с Алексеем Казаковым»

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит сегодня жалобу от «Новой газеты» на передачу «Вести в 22.00 с Алексеем Казаковым». Речь идёт о защите чести и достоинства одного из журналистов издания, — сказала «Эху Москвы» заместитель главного редактора «Новой» Ольга Боброва.

Ольга Боброва подчеркнула, что выдавать нервный тик за признаки пристрастия к наркотикам, — это подлость.