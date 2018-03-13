Z Архив новостей новости
5 48 6 2475
08:31, 13 марта 2018

В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению Скрипаля

В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости». В заявлении посольства упоминается бывший госсекретарь США Колин Пауэлл и его выступление в Совбезе ООН в 2003 году. Тогда он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, чтобы убедить Совет Безопасности в необходимости военного присутствия США в Ираке. Заявление о «российском следе» в деле Скрипаля в посольстве назвали «вбросом и фэйкньюс».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.

Комментарии

48

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

yosic 13 марта 2018 | 08:35


Черномазый Пауэлл классно фейканул...
С другой стороны, как вежливо обоснованно выжечь Британское кубло, приютившее воров и убийц со всего мира?

neburzhui2 13 марта 2018 | 08:41

Бабу отравили. На такое преступление только бандеровцы способны.
См. "Брат 2 " :-)))))))))))))))))

shicotus_live 13 марта 2018 | 08:44

Вот эти русские дикари))
Требуют каких то доказательств. говорят о какой то "презумпции невиновности". На передовом цивилизованном западе давно уже эти дикости не в моде. Хозяин сказал отравили, значит так оно и есть))

book_publisher 13 марта 2018 | 08:49

shicotus_live: Хозяин сказал отравили, значит так оно и есть))
----------------
Особенно, если сам хозяин и отравил... ))

vasilevich58 13 марта 2018 | 08:56

Судя по тому, сколько портянок сюда накрошили, в том, что это дело рук российских спецслужб сомнений быть не может!

vikwlad 13 марта 2018 | 09:07

"Нет доказательств в причастности России".
Старая песенка Кремля: "Нас там нет, а вы докажите".

temruc 13 марта 2018 | 09:14

vikwlad: Нас там нет! Нет в Сирии, не было в Крыму, нет в Донбассе! И мочу не подменяли в Сочи!

tvitov66 13 марта 2018 | 09:27

temruc:
МИД - аэтонемы!
Бо́рис Джо́нсон - Если не Путин, то кто?

(комментарий скрыт)

sarmat51 13 марта 2018 | 09:27

shicotus_live: Вот эти русские дикари))
Требуют каких то доказательств. говорят о какой то "презумпции невиновности".

совершено преступление ....нуу и кого начинает кошмарить русский участковый инспектор????
прально кто был раньше замешан в подобных деяниях...... тут ии доказывать то и не нужно
просто не иметь никаких дел с данным подозреваемым может ии должен каждый

в интересах России доказать свою не виновность найти злоумышленника .........нууу и потом можно и громкое (((АЙ --ЯЙ ЯЙ

shicotus_live 13 марта 2018 | 09:38

sarmat51:...совершено преступление ....нуу и кого начинает кошмарить русский участковый инспектор????...
________________________________
А вот не надо путать участкового из Мордора со светлыми западными эльфами. Да и в политике так не поступают. Предоставьте доказательства, напишите официальный запрос, тогда будет разговаривать. Нет, идите ..в пешее эротическое путешествие.
Вы по Литвиненко то ничего не доказали, и вот опять бредите. Лечиться нагло саксам надо))

zor 13 марта 2018 | 09:29

shicotus_live: Чекатило заявил ,что у следствия нет доказательств о его причастности к износилованиям и убийствам женщин.То что на месте преступления была обнаружена его сперма,ничего не доказывает, т.к сперму у него могли украсть.

vasyakirin 13 марта 2018 | 08:35

При чем посольство в США?
Или у Нас нет посольства в Англии?

kondrakr 13 марта 2018 | 08:39

vasyakirin: Посольство России в Великобритании, видимо, не так уверено.

yosic 13 марта 2018 | 08:46

kondrakr:


В начале 90 в США убежал Вил Мирзаянов, работавший ГСНИИОХТ

По механизму действия «Новички» относятся к необратимым ингибиторам фермента ацетихолинэстеразы. Нейромедиатор ацетилхолин, который в нормальном состоянии разрушается этим ферментом, начинает накапливаться в синапсах, вызывая перевозбуждение нервной системы, которое быстро сменяется ее угнетением. О симптомах отравления «Новичками» известно мало, считается что клиническая картина отравления такая же, как и при поражении обычными нервно-паралитическими ОВ (зарин, зоман, VX). Однако существуют и отличия. Так, например, упоминается, что «… поражения были фактически неизлечимы…», а «… люди, которые в своё время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами». Вероятно, речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности, тяжелого поражения нервной системы, проявляющегося парезами и параличами, возникающими через 1—3 недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.

Производным, от вещества А-232 (далеко не самым токсичным) был убит банкир Кивилиди. В 90-х, когда продавалось все и все, в одном из НИИ, заказчиком было куплено несколько миллиграмм ОВ (капля), и капнута в трубку телефона Кивилиди.
Умер банкир, умерла его секретарша, звонившая в скорую с этого телефона, умер патологоанатом, делавший вскрытие.

neburzhui2 13 марта 2018 | 08:59

yosic:
ЖУТЬ !!!

comanchero 13 марта 2018 | 09:19

kondrakr: Представителям посольства в Англии выслали методички, в какие кафэ и рестораны не заходить, дабы случайно не быть отравленными. Вот они и не уверенны.

estamp 13 марта 2018 | 08:53

vasyakirin: Или у Нас нет посольства в Англии?
---
Или в Англии не Тиллерсона

grishakras 13 марта 2018 | 08:36

Только и умеют - "заявлять" , бестолковые. Да никто не верит!

ross1919 13 марта 2018 | 08:36

Срочная новость! Тереза Мэй выступила в парламенте с заявлением, что Генрих VIII травил своих жен нервно-паралитическим ядом, изготовленным в лабораториях Малюты Скуратова!

ostapbey 13 марта 2018 | 09:10

ross1919: а жена Путина , как первая леди" тоже МАЛЮТА??
Но не Скуратов..который.
Даже..

tag188 13 марта 2018 | 08:38

Дежурное: "Вывсеврети!!11!" "Авыдокажите!!111!"
Но вообще-то, заявление Терезы Мэй основано на выводе британских экспертов. А в подобных случаях, в приличном обществе, принято верить заявлению эксперта. Возможно в подворотне по другому, там беспрекословно верят только заявлениям главного гопника, но здесь не подворотня.

xoxlolox 13 марта 2018 | 08:44

tag188: Британские иксперды ,как и британские ученые ,это такой всемирно известный стеб !) Ну как то так !)))

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 08:51

xoxlolox: вот скажите мне почему всякие дерипаски с абрамовичами ... предпочитают судиться в Лондоне а вовсе не в басманном суде?????

demosua 13 марта 2018 | 09:18

xoxlolox: "Британские иксперды ,как и британские ученые ,это такой всемирно известный стеб" - ну раз отечественных ученых нет в принципе, то можно обратится и к британским...

zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:47

tag188: Ага, эксперты.. Если зорин и зоман запрещены, то остаётся новичок.. О да, выводы эхспертов железо-бетонные.. Подпиндос, сосни у России и иди утрись..

ross1919 13 марта 2018 | 08:48

tag188: То есть, если кого-то в Лондоне трахнули по голове балалайкой, то по выводам экспертов - это русский след?

ostapbey 13 марта 2018 | 08:56

ross1919: хорошая идея...Пора и русские булалайки запретить. А ВИОЛОНЧЕЛИ можно и разрешить..
В виолончельях БОЛЬШЕ народного достояния России помещается.
На вывоз..
Даже..

sarmat51 13 марта 2018 | 09:16

ross1919: tag188: То есть, если кого-то в Лондоне трахнули по голове балалайкой, то по выводам экспертов - это русский след

причем Русский .....балалайка это Казахский инструмент .аа ваще инструмент всех Тюркских народов

rktq 13 марта 2018 | 08:50

tag188: Кому верить...
По данным Скотленд-Ярда, речь идет о сильнодействующем нервно-паралитическом веществе. Каком именно, в интересах следствия не разглашается.

По словам Мэй, для отравления использовали химическое оружие, боевой нервно-паралитический газ класса «Новичок»:

estamp 13 марта 2018 | 08:56

tag188:  в приличном обществе, принято верить заявлению эксперта. 
---
Ха! "Джентльменам у нас верят на слово"

max3446 13 марта 2018 | 08:59

tag188: В подобных случаях стороне защиты дают возможность осмотреть место происшествия, самим взять образы вещества, причем у тех кто там в кафе был и провести собственную экспертизу.

vilingrad 13 марта 2018 | 09:36

max3446: estamp: ross1919: zmeelov_1: Если зорин и зоман запрещены, то остаётся новичок.."
Как бы пригожинцы не пускали пузыри, путинская Россия опять вляпалась в гуано- и ничего тут не поделаешь. Гнобят вашего старшОго:)

tag188 13 марта 2018 | 09:38

max3446: Есть такая книжка УПК РФ называется, возьмите её, пролистайте, потом сходите в Думу, и предложите дополнить её тем, что перечислили.
Где это и когда, подозреваемый проводил свою собственную экспертизу? Какие еще следственные действия должен по Вашему выполнять подозреваемы

prostovanya 13 марта 2018 | 08:38

Ну, они там, в посольстве России в США всё лучше всех знают. Все кругом врут, а эти, в послольстве России в США - никогда!

midnightblues 13 марта 2018 | 08:44

prostovanya: Ничего-скоро домой ребятам
В Марьино

sg73 13 марта 2018 | 08:43

Сейчас даже пробирки нет ))) На тот случай, если кому то вдруг захочется проверить а был ли мальчик, все окрестным жителям настоятельно рекомендовано простирнуть подштанники.

ostapbey 13 марта 2018 | 08:59

sg73: пробирки?? А это уже интересно..Вывозили ПРОБИРКАМИ этот "новичок"??
Так это же совсем другое дело..
Думалось что русские "химики" МИДа ввозили этот "новичок" ЧЕМОДАНАМИ!!! И плюс 46 кг - туды.. 34 кг сюды.. МАХ..
Даже..

plank1957 13 марта 2018 | 08:49

В посольстве РФ в США могут болтать что угодно, только на возможные меры британской короны это никоим образом не повлияет.

piter_ug 13 марта 2018 | 08:52

И все-таки, видимо эта акция направлена не «против», а «на».
На мобилизацию путриотов проголосовать за бесстрашного отмороженного дедушку, дающего отпор империалистам.
Дома взрывать нельзя, Крымы кончились.
А Англия просто удобный объект для демонстрации кровожадности дедушки.

antimrakobes 13 марта 2018 | 08:58

piter_ug: вот только им и их детишкам на этот раз это (надеюсь) аукнется.

belovnikita 13 марта 2018 | 09:01

Ха ха)
А посольство рашки в Англии чего язык в ж. засунули - страшно высылки на Родину с уютненького королевства? :-D
Ну а что касается доказательств, то при такой рашкованской репутации они попросту не требуются, просто последует пинок под зад, и гудбай Англия :-)

zurrog_ 13 марта 2018 | 09:07

Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине

Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: Мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: Давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!

volvic 13 марта 2018 | 09:14

"нет доказательств причастности России"
--------------------------------------------------------------
Когда баллистическая экспертиза показывает, что выстрел произведен из пистолета, числящегося за гражданином П, возникают законные подозрения и вопросы к гражданину П..

(комментарий скрыт)

fedor_v_glaz 13 марта 2018 | 09:19

"А кидок предполагался?"

Одна и та же мантра в ответ. Господи, когда уже вас, ...лядей путенских, бить начнут по-настоящему?!!!

xuato 13 марта 2018 | 09:21

Чика так и сообщила перед терактом всем посольствам, и депутатам Госдумы, дескать , РФ не будет применят отечественный "Новичок" против перебежчика ГРУ . Если его отравят Вы все отрицайте...

comanchero 13 марта 2018 | 09:22

Российское посольство в США слило информацию о своих инсайдерах в Англии и не заметило... Ожидаем помимо военного вмешательства ещё один шпионский скандал

volkov_25 13 марта 2018 | 09:23

А бывают ли в мире доказательства которые устроят честных русских.

fak73 13 марта 2018 | 09:36

Есть такой термин - РЕПУТАЦИЯ! А она у России ниже плинтуса. Вспоминается анекдот, как сели играть в карты лиса, заяц, волк и медведь. Медведь и говорит: "Кто будет мухлевать, сразу бью по НАГЛОЙ РЫЖЕЙ МОРДЕ!!!" И медведя можно понять...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 470 6 7222 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7067 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 214 6 25124 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Блоги

Кто такой Сергей Скрипаль («РГ», 2006 г.) Когда оперативники ФСБ предъявили обвинение в разведывательной деятельности в пользу спецслужб Великобритании, он отпираться не стал: «Вы меня переиграли, и я готов написать явку с повинной»...

5 160 6 50468 06.03
Kфсб, шпионаж, великобритания, рф, преступления, события
Блоги

Посольство России в Аргентине: У нас есть только один вопрос, зачем Вы врете? Тезис о том, что «для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел Секретарь Совета Безопасности Н.П.Патрушев» не соответствует действительности. Это вымысел…

5 224 6 65954 06.03
Kаргентина, рф, мид, наркотики, расследования, события
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой офицер ФСБ в отставке, депутат ГД

Об отравлении Сергея Скрипаля Чем больше Британия принимает на своей территории всякой швали, всякого отребья со всем мира, тем больше у них в последующем будет проблем…

5 263 6 59384 06.03
#слушать 02:40 8читать $скачать 627.1 КБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1139 6 59276 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Хочется закончить бредовые конспирологические разговоры Два дня спустя, 3 марта, мое письмо благополучно дошло в посольство, по адресу Boris Nemtsov Plaza. Можете убедиться…

5 136 6 51491 06.03
Kсша, немцов, топономика, почта, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 470 6 36986 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 344 6 27365 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Русский шпион борется за свою жизнь после «отравления» неизвестным веществом в Солсбери Сергей Скрипаль, 66 лет, попал в реанимацию, оказавшись под действием неизвестного вещества, когда он сидел на лавке в центре Солсбери. 33-летняя женщина, находившаяся с ним, также находится в критическом состоянии…

5 148 6 53636 06.03
Kобщество, политика, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10162 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7101 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Андрей Бильжо: Для меня Путин — это человек, лишенный харизмы Это ощущение, что он сам верит в то, что говорит, и что это все выполняется, оно меня не покидает. Он живет в каком-то абсолютно совершенно оторванном мире…

5 64 6 26058 06.03
Kпутин, власть, политика, рф, психология, общество, передачи, мнения
Интервью Особое мнение

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак кандидат на пост президента РФ

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, то я поеду туда…

5 388 6 74010 06.03
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Ксения Собчак политик

+ О планах поехать в Крым О планах поехать в Крым Сейчас многие люди ставят мне в вину тот репортаж, который мы тогда сделали из Крыма — в большинстве своем это люди, которые его не читали…

5 88 6 9525 12.03
8читать ;смотреть
Kсобчак, крым, выборы, власть, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергея Симоненко…

5 11 6 3446
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 209 6 181643 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 165 6 32062 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 620 6 183104 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 127 6 145528 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6778556
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3343977

Сегодня в эфире