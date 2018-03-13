В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению Скрипаля
В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости». В заявлении посольства упоминается бывший госсекретарь США Колин Пауэлл и его выступление в Совбезе ООН в 2003 году. Тогда он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, чтобы убедить Совет Безопасности в необходимости военного присутствия США в Ираке. Заявление о «российском следе» в деле Скрипаля в посольстве назвали «вбросом и фэйкньюс».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.
Комментарии48
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yosic 13 марта 2018 | 08:35
Черномазый Пауэлл классно фейканул...
С другой стороны, как вежливо обоснованно выжечь Британское кубло, приютившее воров и убийц со всего мира?
neburzhui2 13 марта 2018 | 08:41
Бабу отравили. На такое преступление только бандеровцы способны.
См. "Брат 2 " :-)))))))))))))))))
shicotus_live 13 марта 2018 | 08:44
Вот эти русские дикари))
Требуют каких то доказательств. говорят о какой то "презумпции невиновности". На передовом цивилизованном западе давно уже эти дикости не в моде. Хозяин сказал отравили, значит так оно и есть))
book_publisher 13 марта 2018 | 08:49
shicotus_live: Хозяин сказал отравили, значит так оно и есть))
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Особенно, если сам хозяин и отравил... ))
vasilevich58 13 марта 2018 | 08:56
Судя по тому, сколько портянок сюда накрошили, в том, что это дело рук российских спецслужб сомнений быть не может!
vikwlad 13 марта 2018 | 09:07
"Нет доказательств в причастности России".
Старая песенка Кремля: "Нас там нет, а вы докажите".
temruc 13 марта 2018 | 09:14
vikwlad: Нас там нет! Нет в Сирии, не было в Крыму, нет в Донбассе! И мочу не подменяли в Сочи!
tvitov66 13 марта 2018 | 09:27
temruc:
МИД - аэтонемы!
Бо́рис Джо́нсон - Если не Путин, то кто?
sarmat51 13 марта 2018 | 09:27
shicotus_live: Вот эти русские дикари))
Требуют каких то доказательств. говорят о какой то "презумпции невиновности".
совершено преступление ....нуу и кого начинает кошмарить русский участковый инспектор????
прально кто был раньше замешан в подобных деяниях...... тут ии доказывать то и не нужно
просто не иметь никаких дел с данным подозреваемым может ии должен каждый
в интересах России доказать свою не виновность найти злоумышленника .........нууу и потом можно и громкое (((АЙ --ЯЙ ЯЙ
shicotus_live 13 марта 2018 | 09:38
sarmat51:...совершено преступление ....нуу и кого начинает кошмарить русский участковый инспектор????...
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А вот не надо путать участкового из Мордора со светлыми западными эльфами. Да и в политике так не поступают. Предоставьте доказательства, напишите официальный запрос, тогда будет разговаривать. Нет, идите ..в пешее эротическое путешествие.
Вы по Литвиненко то ничего не доказали, и вот опять бредите. Лечиться нагло саксам надо))
zor 13 марта 2018 | 09:29
shicotus_live: Чекатило заявил ,что у следствия нет доказательств о его причастности к износилованиям и убийствам женщин.То что на месте преступления была обнаружена его сперма,ничего не доказывает, т.к сперму у него могли украсть.
vasyakirin 13 марта 2018 | 08:35
При чем посольство в США?
Или у Нас нет посольства в Англии?
kondrakr 13 марта 2018 | 08:39
vasyakirin: Посольство России в Великобритании, видимо, не так уверено.
yosic 13 марта 2018 | 08:46
kondrakr:
В начале 90 в США убежал Вил Мирзаянов, работавший ГСНИИОХТ
По механизму действия «Новички» относятся к необратимым ингибиторам фермента ацетихолинэстеразы. Нейромедиатор ацетилхолин, который в нормальном состоянии разрушается этим ферментом, начинает накапливаться в синапсах, вызывая перевозбуждение нервной системы, которое быстро сменяется ее угнетением. О симптомах отравления «Новичками» известно мало, считается что клиническая картина отравления такая же, как и при поражении обычными нервно-паралитическими ОВ (зарин, зоман, VX). Однако существуют и отличия. Так, например, упоминается, что «… поражения были фактически неизлечимы…», а «… люди, которые в своё время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами». Вероятно, речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности, тяжелого поражения нервной системы, проявляющегося парезами и параличами, возникающими через 1—3 недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.
Производным, от вещества А-232 (далеко не самым токсичным) был убит банкир Кивилиди. В 90-х, когда продавалось все и все, в одном из НИИ, заказчиком было куплено несколько миллиграмм ОВ (капля), и капнута в трубку телефона Кивилиди.
Умер банкир, умерла его секретарша, звонившая в скорую с этого телефона, умер патологоанатом, делавший вскрытие.
neburzhui2 13 марта 2018 | 08:59
yosic:
ЖУТЬ !!!
comanchero 13 марта 2018 | 09:19
kondrakr: Представителям посольства в Англии выслали методички, в какие кафэ и рестораны не заходить, дабы случайно не быть отравленными. Вот они и не уверенны.
estamp 13 марта 2018 | 08:53
vasyakirin: Или у Нас нет посольства в Англии?
---
Или в Англии не Тиллерсона
grishakras 13 марта 2018 | 08:36
Только и умеют - "заявлять" , бестолковые. Да никто не верит!
ross1919 13 марта 2018 | 08:36
Срочная новость! Тереза Мэй выступила в парламенте с заявлением, что Генрих VIII травил своих жен нервно-паралитическим ядом, изготовленным в лабораториях Малюты Скуратова!
ostapbey 13 марта 2018 | 09:10
ross1919: а жена Путина , как первая леди" тоже МАЛЮТА??
Но не Скуратов..который.
Даже..
tag188 13 марта 2018 | 08:38
Дежурное: "Вывсеврети!!11!" "Авыдокажите!!111!"
Но вообще-то, заявление Терезы Мэй основано на выводе британских экспертов. А в подобных случаях, в приличном обществе, принято верить заявлению эксперта. Возможно в подворотне по другому, там беспрекословно верят только заявлениям главного гопника, но здесь не подворотня.
xoxlolox 13 марта 2018 | 08:44
tag188: Британские иксперды ,как и британские ученые ,это такой всемирно известный стеб !) Ну как то так !)))
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 08:51
xoxlolox: вот скажите мне почему всякие дерипаски с абрамовичами ... предпочитают судиться в Лондоне а вовсе не в басманном суде?????
demosua 13 марта 2018 | 09:18
xoxlolox: "Британские иксперды ,как и британские ученые ,это такой всемирно известный стеб" - ну раз отечественных ученых нет в принципе, то можно обратится и к британским...
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:47
tag188: Ага, эксперты.. Если зорин и зоман запрещены, то остаётся новичок.. О да, выводы эхспертов железо-бетонные.. Подпиндос, сосни у России и иди утрись..
ross1919 13 марта 2018 | 08:48
tag188: То есть, если кого-то в Лондоне трахнули по голове балалайкой, то по выводам экспертов - это русский след?
ostapbey 13 марта 2018 | 08:56
ross1919: хорошая идея...Пора и русские булалайки запретить. А ВИОЛОНЧЕЛИ можно и разрешить..
В виолончельях БОЛЬШЕ народного достояния России помещается.
На вывоз..
Даже..
sarmat51 13 марта 2018 | 09:16
ross1919: tag188: То есть, если кого-то в Лондоне трахнули по голове балалайкой, то по выводам экспертов - это русский след
причем Русский .....балалайка это Казахский инструмент .аа ваще инструмент всех Тюркских народов
rktq 13 марта 2018 | 08:50
tag188: Кому верить...
По данным Скотленд-Ярда, речь идет о сильнодействующем нервно-паралитическом веществе. Каком именно, в интересах следствия не разглашается.
По словам Мэй, для отравления использовали химическое оружие, боевой нервно-паралитический газ класса «Новичок»:
estamp 13 марта 2018 | 08:56
tag188: в приличном обществе, принято верить заявлению эксперта.
---
Ха! "Джентльменам у нас верят на слово"
max3446 13 марта 2018 | 08:59
tag188: В подобных случаях стороне защиты дают возможность осмотреть место происшествия, самим взять образы вещества, причем у тех кто там в кафе был и провести собственную экспертизу.
vilingrad 13 марта 2018 | 09:36
max3446: estamp: ross1919: zmeelov_1: Если зорин и зоман запрещены, то остаётся новичок.."
Как бы пригожинцы не пускали пузыри, путинская Россия опять вляпалась в гуано- и ничего тут не поделаешь. Гнобят вашего старшОго:)
tag188 13 марта 2018 | 09:38
max3446: Есть такая книжка УПК РФ называется, возьмите её, пролистайте, потом сходите в Думу, и предложите дополнить её тем, что перечислили.
Где это и когда, подозреваемый проводил свою собственную экспертизу? Какие еще следственные действия должен по Вашему выполнять подозреваемы
prostovanya 13 марта 2018 | 08:38
Ну, они там, в посольстве России в США всё лучше всех знают. Все кругом врут, а эти, в послольстве России в США - никогда!
midnightblues 13 марта 2018 | 08:44
prostovanya: Ничего-скоро домой ребятам
В Марьино
sg73 13 марта 2018 | 08:43
Сейчас даже пробирки нет ))) На тот случай, если кому то вдруг захочется проверить а был ли мальчик, все окрестным жителям настоятельно рекомендовано простирнуть подштанники.
ostapbey 13 марта 2018 | 08:59
sg73: пробирки?? А это уже интересно..Вывозили ПРОБИРКАМИ этот "новичок"??
Так это же совсем другое дело..
Думалось что русские "химики" МИДа ввозили этот "новичок" ЧЕМОДАНАМИ!!! И плюс 46 кг - туды.. 34 кг сюды.. МАХ..
Даже..
plank1957 13 марта 2018 | 08:49
В посольстве РФ в США могут болтать что угодно, только на возможные меры британской короны это никоим образом не повлияет.
piter_ug 13 марта 2018 | 08:52
И все-таки, видимо эта акция направлена не «против», а «на».
На мобилизацию путриотов проголосовать за бесстрашного отмороженного дедушку, дающего отпор империалистам.
Дома взрывать нельзя, Крымы кончились.
А Англия просто удобный объект для демонстрации кровожадности дедушки.
antimrakobes 13 марта 2018 | 08:58
piter_ug: вот только им и их детишкам на этот раз это (надеюсь) аукнется.
belovnikita 13 марта 2018 | 09:01
Ха ха)
А посольство рашки в Англии чего язык в ж. засунули - страшно высылки на Родину с уютненького королевства? :-D
Ну а что касается доказательств, то при такой рашкованской репутации они попросту не требуются, просто последует пинок под зад, и гудбай Англия :-)
zurrog_ 13 марта 2018 | 09:07
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: Мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: Давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!
volvic 13 марта 2018 | 09:14
"нет доказательств причастности России"
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Когда баллистическая экспертиза показывает, что выстрел произведен из пистолета, числящегося за гражданином П, возникают законные подозрения и вопросы к гражданину П..
fedor_v_glaz 13 марта 2018 | 09:19
"А кидок предполагался?"
Одна и та же мантра в ответ. Господи, когда уже вас, ...лядей путенских, бить начнут по-настоящему?!!!
xuato 13 марта 2018 | 09:21
Чика так и сообщила перед терактом всем посольствам, и депутатам Госдумы, дескать , РФ не будет применят отечественный "Новичок" против перебежчика ГРУ . Если его отравят Вы все отрицайте...
comanchero 13 марта 2018 | 09:22
Российское посольство в США слило информацию о своих инсайдерах в Англии и не заметило... Ожидаем помимо военного вмешательства ещё один шпионский скандал
volkov_25 13 марта 2018 | 09:23
А бывают ли в мире доказательства которые устроят честных русских.
fak73 13 марта 2018 | 09:36
Есть такой термин - РЕПУТАЦИЯ! А она у России ниже плинтуса. Вспоминается анекдот, как сели играть в карты лиса, заяц, волк и медведь. Медведь и говорит: "Кто будет мухлевать, сразу бью по НАГЛОЙ РЫЖЕЙ МОРДЕ!!!" И медведя можно понять...