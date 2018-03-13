В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению Скрипаля

В посольстве России в США заявили, что у Великобритании нет доказательств в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости». В заявлении посольства упоминается бывший госсекретарь США Колин Пауэлл и его выступление в Совбезе ООН в 2003 году. Тогда он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, чтобы убедить Совет Безопасности в необходимости военного присутствия США в Ираке. Заявление о «российском следе» в деле Скрипаля в посольстве назвали «вбросом и фэйкньюс».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.