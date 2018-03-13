140 конгрессменов призвали президента США ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы...

Об этом сообщает издание «The Hill». Законодатели обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором указывают, что ещё 29 января администрация США должна была применить санкции против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами. Однако это не было сделано в срок. Не были также наказаны те, кто несёт ответственность за кибер атаки во время выборов 2016 года, отмечается в послании.