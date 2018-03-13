140 конгрессменов призвали президента США ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы
Об этом сообщает издание «The Hill». Законодатели обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором указывают, что ещё 29 января администрация США должна была применить санкции против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами. Однако это не было сделано в срок. Не были также наказаны те, кто несёт ответственность за кибер атаки во время выборов 2016 года, отмечается в послании.
Комментарии14
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ansh 13 марта 2018 | 08:33
"Трамп наш" (с) ещё держится.
Но на долго ли?
neburzhui2 13 марта 2018 | 08:36
Скоро все капиталы в Россию вернуться. Эх ЗАЖИВЁМ ! По настоящему !
По КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ .
patrik03 13 марта 2018 | 08:37
140 конгрессменов призвали президента США ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы...
Погнали уже на этих санкциях, мол, раз наша Биллари Клинтон проиграла выборы. то теперь - чем хуже, тем лучше.
book_publisher 13 марта 2018 | 08:39
Бедные американцы! У них теперь Когресс вместо Госдепа. Это, как если бы у нас была Дума вместо МИДа...
book_publisher 13 марта 2018 | 08:47
"140 конгрессменов призвали... "
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Всего а Конгрессе 535 человек.
То есть "прыгнули" на Трампа всего около 26%...
vezdehod 13 марта 2018 | 09:28
К Инаугурации нашего царя батюшки - "Подарки" сыплются со всего мира.
sergeya48 13 марта 2018 | 08:37
ansh: До выбора окурка, дотянет.
yosic 13 марта 2018 | 08:41
sergeya48:
Кто о чём, а старый Пышминский членосос Шурыгин, - о тереблении своего висячего окурка в собственных штанах...
vinibi 13 марта 2018 | 08:44
yosic: Все членососы собраны на фабрике троллей у пригожина где колымят за ведро помоев с кремлевской помойки!!!
yosic 13 марта 2018 | 08:48
vinibi:
Кому интересно то, у какого Пригожина ты, дагестанский педик, работаешь?
vinibi 13 марта 2018 | 08:51
yosic: Педик- ваш конченный алкаш и бомж-ваш папа производящий на свет по-пяьне немало подобных вам гнидам пригожинским -педиков!!!
davi__koloradov 13 марта 2018 | 08:41
Говяжье филе из пальмового масла будет рашкованам деликатесом.
xuato 13 марта 2018 | 09:05
Страна мракобесия и терроризма будет загнана в стойло цивилизации.
epynda 13 марта 2018 | 09:28
Комиссия Конгресса США признала, что сговора Трампа с Россией не было....
140 конгрессменов призвали Президента США ввести санкции против России...
За что ?????
За вмешательство в выборы, которого не было ???