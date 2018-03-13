Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане...

Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 километров на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане. Серебряным призёром стала ещё одна российская спортсмена — Анна Миленина. Бронза у украинки Людмилы Ляшенко. Румянцева стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане в соревнованиях по биатлону она завоевала золото в гонке на 6 километров с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 километров.