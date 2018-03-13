Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане
Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 километров на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане. Серебряным призёром стала ещё одна российская спортсмена — Анна Миленина. Бронза у украинки Людмилы Ляшенко. Румянцева стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане в соревнованиях по биатлону она завоевала золото в гонке на 6 километров с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 километров.
Комментарии2
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patrik03 13 марта 2018 | 08:27
Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане...
Красотка.
ha12raz 13 марта 2018 | 09:17
Кроме них там еще кто то есть ?.