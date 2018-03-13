В МВД не подтверждают информацию о вооружённом нападении на сотрудников спецсвязи в Ногинске
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил, что в Ногинском районе Подмосковья введён план «перехват» после нападения на сотрудников спецсвязи. Сообщалось также, что 2 человека погибли, похищены оружие и 7 миллионов рублей.
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vasyakirin 13 марта 2018 | 08:22
А на курьеров?