Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери...

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он подчеркнул, что США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля.

Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.