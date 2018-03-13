Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери
Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он подчеркнул, что США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинили Россию в покушении на Скрипаля.
Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.
Комментарии55
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patrik03 13 марта 2018 | 08:19
Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери...
А вас, у джентльменов, принято на слово верить?
plank1957 13 марта 2018 | 08:23
patrik03:
А ультиматумы в судах не предъявляются.
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:28
Разработчик - химик уже в Пиндосне живёт, разрабатывался и испытывался в Нукусе в 91, при Союзе. А в России такие тупые разведчики, что для ликвидации такого "важного" агента используют ОМП.. Блииииииин, пипец.
Приехали..
book_publisher 13 марта 2018 | 08:35
"Тиллерсон заявил, что США согласны с выводами Лондона.."
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Конечно, согласны.
Вместе же травили...
plank1957 13 марта 2018 | 08:40
zmeelov_1:
Возможно это было сделано как акт устрашения. Само собой пойти на открытое противостояние, не смотря на всякие ГЗР или ракеты и торпеды с ядерными силовыми установками, Кремлю не под силу. А вот использовать террористические методы много средств не потребуется.
shicotus_live 13 марта 2018 | 08:55
zmeelov_1: Нет, я хренею в этом зоопарке)))
нагло саксы уже ничего не стесняются)) и держат своих обывателей за полное быдло)))
Нашли самого бесполезного на свете предателя, траванули его. а теперь могут позвездеть о ЧМ-2018.
tvitov66 13 марта 2018 | 08:25
Слава нацЛидеру что депутан Слуцкий к Бо́рису Джо́нсону не приставал ... вот где был-бы ПОЗОР! А то что опять потравили кого, так это не в первой - эка невидаль!?! Чай сами своих травим - бережем заграницу от перенаселения
nikmart001 13 марта 2018 | 08:58
tvitov66: Почему позор? Как раз наоборот, если бы к Борису приставал, Россию уже приняли бы в европейскую семью народов!
Тут дело просто в футболе, раз пробирок не нашли поцарапанных, то хоть так попробовать отменить чемпионат по футболу!
ivar1964 13 марта 2018 | 08:36
patrik03: У джентльменов именно так и принято. Но именно у джентльменов.
pablo_moderator 13 марта 2018 | 08:54
ivar1964:
"Теперь, я должен вернуться к работе над моей речью о положении Союза. И я работал над ней вчера до поздней ночи. Но я хочу сказать одну вещь американскому народу. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я собираюсь сказать это снова: У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никогда никого не заставлял лгать, ни единого раза; никогда. Эти утверждения являются ложными. И мне нужно вернуться к работе для американского народа. Спасибо. "
monterado_ancona_marche 13 марта 2018 | 08:20
Да-да, а то, что в США с 90-х годов живёт разработчик этого самого "Новичка", как бы не считается.
А полигон по его испытанию находился в советское время в Нукусе (Узбекистан), а после развала СССР дезактивировать его помогали именно США.
Очередная "пробирка Пауэлла" пошла в ход...
tvitov66 13 марта 2018 | 08:28
monterado_ancona_marche: а сынка тут в Питере тоже пиндосы потравили? Или он сам устрицами подавился?
alo0000 13 марта 2018 | 08:20
Надо Мэй отправить эскадру к Фарерским островам при поддержке США и захватить их еще раз.
stas12006 13 марта 2018 | 08:21
Если будут рассматривать как применение военной силы , то что в ответ сделают? Объявят войну и расхерачат россиюшку?
vasyakirin 13 марта 2018 | 08:30
stas12006: Нет освободят Британию от агрессора, им"Рейхстаг" не нужен...
tvitov66 13 марта 2018 | 08:31
stas12006: расхерачат недвижимость и банковские счета, что наша ПУтриотичная "ЭЛИТА" на проклятом Западе поимела ... Пущай теперь они у лилиПУтика компенсацию получают :)
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:40
tvitov66: Вам кастрюлеголовым даже не вдомек, что это хорошо для Путина, так как он предупреждал всех, что лучше денюжку вернуть на родину.
tvitov66 13 марта 2018 | 08:49
brodyaga_nishiy: они тут украли что-б взад ввернуть и с гЭбнЁй поделится? Они конечно ПУтриоты, но не идиоты
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 09:12
tvitov66: Ну-да нуда.
Только умный отдаст все британцам без шансов вернуть.
И только идиот воспользуется шансом иметь возможность сохранить часть.
venmud 13 марта 2018 | 08:23
"Москва должна представить правдоподобные объяснения"
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Близко к тексту "Дайте мне справку, что Вам нужна справка." - Женаты? - Нет. - Дайте мне справки от всех женщин, что Вы на них не женаты.
davi__koloradov 13 марта 2018 | 08:24
Свинорашку будет драть, как сидорову козу, весь цивилизованный мир. Доквакались, гады. ;))
tttyyy 13 марта 2018 | 08:27
davi__koloradov: как показывает история, в итоге именно Россия давала по полной по хлебалам так называемому цивилизованному миру, всякий раз доквакивались именно они.
vitaminoz 13 марта 2018 | 08:32
tttyyy: Особенно в 1991 г.
dmi3tum 13 марта 2018 | 08:48
tttyyy: как показывает история, в итоге именно Россия давала по полной по хлебалам так называемому цивилизованному миру/////
Характерно, что путиноид называет цивилизованным миром нацистскую Германию с ее сателлитами. Видимо, образец для подражания.
midnightblues 13 марта 2018 | 08:49
tttyyy: Например??
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:31
davi__koloradov: Ага, но пока имеют бндерлэнд.. И как ты избежал ямки в котлах? Видать, сопли пускал да мамкой своей приблудной клялся, что сбежишь, роняя сандальки, подальше от Донбасса
julia_hooker 13 марта 2018 | 08:33
davi__koloradov: Всем известно, что ты геморойный пидарас и ещё сосёшь. Так что будем драть тебя всем миром и давать тебе сосать!!!!))))
kiever 13 марта 2018 | 08:24
Самое главное как удачно газ то выбрали, формула которого ещё с девяностных известна сша, с помощью другого перебежчика, наверное для того, чтобы англичане с помощью американцев его сразу идентифицировать и предъявили обвинения России, а вообще ну что Россия какой то там Израиль, что ли, который убивал своих противников за рубежом с помощью боевого отравляющего вещества
komar 13 марта 2018 | 08:26
А что кто-то ждал чего-то другого?)
plank1957 13 марта 2018 | 08:26
Кремлю надо срочно снимать Лаврушу, чтобы выиграть время для дачи ответа. Трудно сказать, поможет ли, но иначе последуют жесткие шаги со стороны британской короны.
tvitov66 13 марта 2018 | 08:37
plank1957: лавРУша не такой простак как кажется - снимешь оно там такое "споет" ... Тогда придется прощаться как с Чуркиным, а это еще один кровавый мальчик в добрых снах нацЛидера энергетической сверхдержавы
plank1957 13 марта 2018 | 08:43
tvitov66:
Не споет, если подмазать и показать перспективу судьбы Литвиненко.
tvitov66 13 марта 2018 | 08:56
plank1957: в отличии от вас это политическое животное знает что ласковое теля две матки сосет, а гордому то да строптивому и одна сосать не дает ... и это касается ВСЕХ "патриотов", чьи детки, внучки, жучки и бабки могут быть накрыты медным тазом на проклятом Западе. Не зря лилиПУтик травить пипл начал - знает что сдадут с потрохами
plank1957 13 марта 2018 | 09:02
tvitov66:
Только тут вариант сосания двух маток как-то не просматривается.
miropajic 13 марта 2018 | 08:39
plank1957: Зря волнуетесь за него, он еще тот уж на сковородке! ))
plank1957 13 марта 2018 | 08:45
miropajic:
Да, я и не волнуюсь за Лаврушу пока Путин у власти, а вот после этого его судьба мне представляется крайне туманной.
dmitri_m 13 марта 2018 | 08:28
Ну шо, отключат наконец России газ или опять только пальчиеом погрозят?
sasass 13 марта 2018 | 08:30
Тиллерсон обязан поддержать - раз Великобритания является 51 штатом США ..
volvic 13 марта 2018 | 08:30
Когда баллистическая экспертиза показывает, что выстрел произведен из пистолета, числящегося за гражданином П, возникают законные подозрения и вопросы к гражданину П..
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:54
volvic: Тогда почему нет вопросов к Узбекистану?
julia_hooker 13 марта 2018 | 08:31
А я знаю. что все либералы пидарасы, а Венедиктов ещё и сосёт! И мне не нужны никакие доказательства - я этому верю!!!!!)))))
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:57
julia_hooker: я не просто в это верю. У меня есть доказательства. Но они секретные и я не могу их разглашать
mercer57 13 марта 2018 | 08:32
русских обложили как прокажённых .... Как бы не отобрали ЧМ по футболу, ведь Главкрыса не переживёт такого !
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:46
mercer57: вы то холхлы, сразу бы сдались, это у вас в крови.
А ЧМ-2018? Да как-то пофиг. Деньги от ФИФА за проведение получены, стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и прочая инфраструктура построена - а это на самом деле главное
volvic 13 марта 2018 | 09:28
brodyaga_nishiy: Деньги попилили - это действительно главное
mercer57 13 марта 2018 | 09:32
brodyaga_nishiy: ну и кто будет играть на построенном стадионе в г.Саранске, Калининграде и пр. ? А за проведение от ФИФА вы получите дырку от бублика если сорвётся это мероприятие. Основные расходы понесёт твоя обосранная раися и эти затраты должны по идее покрыться от приезда туристов и участия сборных. Если этого ничего не будет, тогда будешь ты с горя сосать у своего фюрера.
am562 13 марта 2018 | 08:36
Так померли отравляемые, или нет?
Может они сидят и чай с пряниками чавкают!
Где инфа об их состоянии?
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:43
am562: Это секретная информация.
Да и вообще.
Скрипаль им не нужен, зачем им Скрипаль?
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:36
Бла-бла-бла! Бла-бла-бла-бла! Бла-бла-бла? О ес, бла-бла-бла!
zollendorf 13 марта 2018 | 08:46
Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.//
Молодца Тереза. Уважаю консерваторов как и республиканцев в штатах. Только они способны в нужной ситуации ответить отморозкам на единственно понятном им языке.
Думаю, новая Железная Леди может вполне вырисоваться на фоне "встающей с колен" (точнее меняющей позу лежа в блевотине) параши.
И, отдельное спасибо Путину, с его (и его путанутых) действий и угроз как раз и удалось собрать в Вашингтоне решительных республиканцев вроде Метиса, и убрать подальше от всех ветвей власти чмобамнутое хиларье.
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 08:51
zollendorf: Ответ будет простой: пшли на .... ДБЛ БЛД и кашель Лаврова.
Интереснее будет дальше. Что ответит Мей, на "незаконное применение Россией военной силы против Великобритании"?
Неужели эта дуреха нанесет ядерный удар? Ну-ну ...
zollendorf 13 марта 2018 | 09:08
brodyaga_nishiy: Насчет ядерного удара не могу поручиться. Британцы все же нормальный народ и не очень хотят славы убийц (тем более в отношении ущербных и больных на всю голову), но ответ будет настоящий, и мало вам точно не покажется. Вы уже себя показали со всех сторон, и в итоге дальше драть вас уже будут по взрослому, и до самой вашей кончины.
brodyaga_nishiy 13 марта 2018 | 09:27
zollendorf: Британцы не хотят славы убийц? Бу-га-га! Малыш, ты бы историю что-ли подучил. Ну там про Индию, Китай, Африку и индейцев.
А так же про первые концлагеря которые были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902.
И таки да, что за ответ-то будет? А то мы уже от страха все трясемся.
ly4_sveta 13 марта 2018 | 08:50
Правдоподобные???))) объяснения???))) и Москва???)))
Это уже ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ несовместммые вещи,
если глава этой кровавой, воровской и лживой чекистской
банды, незаконно захватившей власть, патологический
лжец, то какие могут быть правдоподобные объяснения
от циника и лицемера? В стране все построено на вранье,
заврались все от..... и до.
Выйдет опять этот циничной балагур с душонкой бля**,
дилетант, болтун и пигмей, и выдаст в тысяча первый раз -
,,настамнет, вывсеврете, разберитесьусебя"...
Сразу надо было этого отморозка на место ставить, а не
верить его басням, не миндальничать и не либеральничать.
nigelliri56 13 марта 2018 | 08:56
"...США возмущены тем, что Россия вновь демонстрирует подобное поведение...."
Кремлевской шпане демонстрировать любое другое поведение означает, как поведение не по понятиям их кагебешно-уголовного представления об окружающем мире.