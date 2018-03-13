Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу цирка на Фонтанке по делу о гастролях Олега Попова

Компания «Праздник» требует более 45 миллионов рублей долга за выступление «солнечного клоуна».

Легендарного артиста уже больше года нет в живых, а судебные разбирательства из-за его гастролей не прекращаются. Попов, уехавший из страны в начале 90-х, четверть века не был в России. 12 февраля 2016 года в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке состоялась премьера его новой цирковой программы «Пусть всегда будет солнце». Организатором выступила компания «Праздник». Стоимость контракта, без учета гонорара артисту, составила 125 миллионов рублей. После этого началась чехарда с судебными исками и апелляциями.

«Международная цирковая компания» жаловалась, что не был проведен тендер на организацию выступления знаменитого артиста. В январе прошлого года Цирк победил. Все иски отклонили, фактически признав, что Попов выступал там законно. Но сразу после этого компания «Праздник» потребовала, чтобы Цирк оплатил долг по договору в размере 46,5 миллионов рублей. Прошлым летом суд это требование удовлетворил.

Сердце 86-летнего клоуна остановилось 2 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону, куда он приехал на гастроли из Германии.