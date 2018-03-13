В Конгрессе не нашли доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов в США

Об этом говорится в специальном докладе, составленном в Комитете по разведке Палаты Представителей.

Все, что допускала команда Дональда Трампа во время президентских выборов – это неверные оценки и неуместные встречи, рассказал изданию The Hill член комитета, республиканец Майк Конуэй. Как отмечает CNN, в ходе расследования были допрошены более 70 свидетелей: это, в частности, и сын президента Дональд Трамп-младший, зять и советник бизнесмена Джаред Кушнер, а также экс-советник Стив Бэннон.

Комитет по разведке также изучил около 300 тысяч страниц документов. На их основе республиканцы пришли к выводу, что президент России Владимир Путин не пытался помочь Трампу победить своего оппонента Хиллари Клинтон. Уже сегодня они передадут демократам черновой вариант доклада, после чего, как ожидается, расследование обвинений против Трампа будет прекращено. Между тем республиканцы убеждены, что так или иначе Москва все же вмешивалась в президентские выборы. Соответствующее расследование продолжает проводить, в частности, спецпрокурор Роберт Мюллер.

Между тем 140 конгрессменов-демократов вновь призвали Трампа как можно скорее ввести санкции против России из-за обвинений во вмешательстве в выборы. Они предусмотрены законом, принятым летом прошлого года.