В Конгрессе не нашли доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов в США
Об этом говорится в специальном докладе, составленном в Комитете по разведке Палаты Представителей.
Все, что допускала команда Дональда Трампа во время президентских выборов – это неверные оценки и неуместные встречи, рассказал изданию The Hill член комитета, республиканец Майк Конуэй. Как отмечает CNN, в ходе расследования были допрошены более 70 свидетелей: это, в частности, и сын президента Дональд Трамп-младший, зять и советник бизнесмена Джаред Кушнер, а также экс-советник Стив Бэннон.
Комитет по разведке также изучил около 300 тысяч страниц документов. На их основе республиканцы пришли к выводу, что президент России Владимир Путин не пытался помочь Трампу победить своего оппонента Хиллари Клинтон. Уже сегодня они передадут демократам черновой вариант доклада, после чего, как ожидается, расследование обвинений против Трампа будет прекращено. Между тем республиканцы убеждены, что так или иначе Москва все же вмешивалась в президентские выборы. Соответствующее расследование продолжает проводить, в частности, спецпрокурор Роберт Мюллер.
Между тем 140 конгрессменов-демократов вновь призвали Трампа как можно скорее ввести санкции против России из-за обвинений во вмешательстве в выборы. Они предусмотрены законом, принятым летом прошлого года.
Комментарии9
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ostanovka 13 марта 2018 | 08:08
Торганули что-то.
Рашки молчат о проделках Трампа, Трамп молчит о соучастниках.
Но главный итог: если Путин победит на выборах в воскресенье, значит, это Америка вмешалась в русские выборы, он ставленник Америки. Трамп знает, что долг платежом красен.
И маня Захарова и Путин предупреждали патриотов, что Америка будет вмешиваться.
yosic 13 марта 2018 | 08:19
ostanovka:
Донецкие пулемёты соскучились по свидомому мясу....
shicotus_live 13 марта 2018 | 08:41
Ни хрена не понял)) Никакого вмешательства не нашли, но санкции надо ужесточить)))
Ребята, так вы прямо и скажите, что мы просто тупо хотим ввести санкции. а все эти "расследования" просто цирк с конями для местного быдла)))
sekretniy_fizik 13 марта 2018 | 09:00
Вот тебе на. А ведь еще совсем недавно эта самая заокеанская "сиэнэна" ( CNN ) так старалась, так старалась. Столько фейков наштамповала о сговоре Трампа с Россией ( якобы имевшего место быть). Да и наша местная, так сказать, доморощенная "сиэнэна" ( Эхонько то бишь ) со своими "экспертами" типа всяких там шендеровичей, альбацей и прочей перхоти ничуть не отставала от своего заокеанского аналога в этом плане. Ну что, родимое, получило, как говорится, серпом по яйцам? В очередной раз выставив себя примитивным подпевалой западных СМИ в их тупой антироссийской истерии? Мои поздравления ААВу энд компани.
stoned_fox 13 марта 2018 | 08:10
Хомки щас скажут что это самое лучшее доказательство сговора. Не нашли потому что спрятали хорошо! А спрятали почему хорошо? Потому что виноваты !!!
ilich1971 13 марта 2018 | 08:12
Что-то опять за океаном Файлы не сходятся. Вроде и не вмешивались, но санкции за вмешательство надо ужесточать. Там маразм стал новой религией!
volgin_jv 13 марта 2018 | 08:13
Плохо искали! Надо выделить побольше баблоса комиссии по расследованию. Пусть ищут дальше.
liego 13 марта 2018 | 08:16
Алексей Алексеевич, ау, ждем пафосного и саркастического комментария с разоблачениями Конгресса.
epynda 13 марта 2018 | 08:27
Сговора, всё-таки не было....
Допинга, в государственных масштабах, оказывается тоже не было...
Самолёт над Украиной, тоже, неизвестно кто сбил....
Химическое оружие, Асад, тоже вроде не применял....
И в отравлении Скрипаля, Россия, возможно не виновата....
Возможно, виновато, какое-то частное лицо...
И везде работали "лучшие в мире следователи"....