Великобритания ждет сегодня от России официального ответа по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ...

Между тем, ответ уже был дан.

Выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала цирковым шоу. А сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов расценил его как шантаж и пообещал жесткий ответ со стороны России. По его словам, стороны могут отозвать послов или даже полностью разорвать дипломатические отношения, передает РИА. Тереза Мэй сообщила, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом, которое произведено в России и которое нельзя купить на черном рынке.

Премьер-министр заявила, что если Россия не даст достойный доверия ответ, то Британия будет рассматривать инцидент как акт агрессии. В британском парламенте обсуждается ряд мер. Это высылка дипломатов, запрет на вещание канала RT, бойкот чемпионата мира по футболу в России, а также аннулирование виз русским олигархам, которые не смогут объяснить источники доходов.

Также Лондон может попросить ЕС ужесточить санкции против России.