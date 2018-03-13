Великобритания ждет сегодня от России официального ответа по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ
Между тем, ответ уже был дан.
Выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала цирковым шоу. А сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов расценил его как шантаж и пообещал жесткий ответ со стороны России. По его словам, стороны могут отозвать послов или даже полностью разорвать дипломатические отношения, передает РИА. Тереза Мэй сообщила, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом, которое произведено в России и которое нельзя купить на черном рынке.
Премьер-министр заявила, что если Россия не даст достойный доверия ответ, то Британия будет рассматривать инцидент как акт агрессии. В британском парламенте обсуждается ряд мер. Это высылка дипломатов, запрет на вещание канала RT, бойкот чемпионата мира по футболу в России, а также аннулирование виз русским олигархам, которые не смогут объяснить источники доходов.
Также Лондон может попросить ЕС ужесточить санкции против России.
Комментарии46
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traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 08:03
Ну так что бриташка медлит, пусть возьмет и сама себе ответ придумает.
chapter_2 13 марта 2018 | 08:07
traviliberalovgazamiudushlivami: Т.Мэй: Красные флажки расставлены... Идёт охота на волков.
patrik03 13 марта 2018 | 08:10
Великобритания ждет сегодня от России официального ответа по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ...
Составьте ответ в стиле старой Терезы Мэй, мол, что нам очевидна причастность к этой провокации британских спецслужб или вышедших из под их контроля жидобандеровцев.
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:12
Разработчик - химик уже в Пиндосне живёт, разрабатывался и испытывался в Нукусе в 91, при Союзе. А в России такие тупые разведчики, что для ликвидации такого "важного" агента используют ОМП.. Блииииииин, пипец.
Приехали...
yosic 13 марта 2018 | 08:10
chapter_2:
Престарелое Свердловское либерастическое быдло искренне и свято верит, что демократические "Томагавки" пролетят мимо их детей и внуков... Дбл блдь.
ostanovka 13 марта 2018 | 08:10
chapter_2: на крыс
yosic 13 марта 2018 | 08:13
ostanovka:
Укро крысы от евро покрашений сами передохнут.
budweiser23 13 марта 2018 | 08:25
yosic: вам бы отдохнуть, или пересменка кремлеботы на улице Оптиков состоялась без замены "ников"?
yosic 13 марта 2018 | 08:30
budweiser23:
Смешно, как ты - типичная Пригожинская шлюха, нанятая изображать либералов дебилами и педерастами, переводишь стрелки и сопливишь про "держи вора", не забывая сообщить о своём новом адресе...
budweiser23 13 марта 2018 | 08:49
yosic: не надо крутить хвостом, вас дебилов за километр видно, как по лексике и умозаключениям, так и по стайным повадкам ...это ваша серьмяжная правда жизни!
yosic 13 марта 2018 | 08:53
budweiser23:
Всё, что ты видишь, это лобковая кость Пригожина, когда сосёшь у него за 11.80.
Умора с вас - холуйских дурачков, готовых трахнуть собственную мамку ради хозяина.
budweiser23 13 марта 2018 | 09:31
yosic: я знаю, что настоящий тролль - груб, скудоумен и лжив, но в вас присутствует огромное старание импортированной януковской титушки... когда Путен всех вас сдаст вместе с поваром, что будете делать?
tvitov66 13 марта 2018 | 08:16
ostanovka: там в лондОнах этх крыс ... как на Лазурном берегу и Майями - и не сосчитать! И у всех счета (не рублевые) в местных банках
midnightblues 13 марта 2018 | 08:16
chapter_2: скорее-на шакалов
avorozhev Александр Ворожев 13 марта 2018 | 08:12
traviliberalovgazamiudushlivami: Будь спок, ответит! Да есчо не одна она, там пиндосы на подходе и французы! На ЧМ по футболу, рашка будет играть с Сев. Кореей и Венесуэлой! Глядишь третье место возьмут!
efilika 13 марта 2018 | 08:07
сразу всем олигархам, они замазаны с властью и ее поддерживают
budweiser23 13 марта 2018 | 08:30
efilika: да, друг Путена — Усманов и члены ельцинского клана могут пострадать, неужели Володя выдаст им компенсации из бюджета РФ, ведь он гарантировал им сохранность капиталов?
plidurok Андрей Филимонов 13 марта 2018 | 08:07
"сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов расценил его как шантаж и пообещал жесткий ответ со стороны России."
Российские полицейские срочно найдут следы марихуаны на балконе посольства Великобритании.
kir_pich_101 13 марта 2018 | 08:09
plidurok: У этих придурков может хватить мозгов и травануть ещё кого-нибудь.
С них станется...
semper_fidelis 13 марта 2018 | 08:29
kir_pich_101: plidurok: avorozhev: Эх, шумерец, нам ли быть в печали?
ilich1971 13 марта 2018 | 08:08
Что-то долго его травили...наверно специально перед выборами и ЧМ?! А в лёгких нашли газ а на нём надпись «made in СССР»
tvitov66 13 марта 2018 | 08:19
ilich1971: у лилиПУтика талант - вляпаться, причем из-за физиологических особенностей ему будет по шею, там где другим по пояс
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:24
tvitov66: Разработчик - химик уже в Пиндосне живёт, разрабатывался и испытывался в Нукусе в 91, при Союзе. А в России такие тупые разведчики, что для ликвидации такого "важного" агента используют ОМП.. Блииииииин, пипец.
Приехали..
samiyumniy 13 марта 2018 | 08:08
.....Между тем, ответ уже был дан...
Кто тут дурак, британские власти, или редакторы Эха?
Чего ждать, если ответ дан, и если дан, то почему бы Эху не опубликовать этот ответ у себя?
ostanovka 13 марта 2018 | 08:12
samiyumniy: вы по-русски читаете? Вот тот лай, от имени мани и какого-то полкана, и есть рашистский ответ. Больше Рашке сказать нечего. Что равносильно рашистскому признанию, хотя и не чисто сердечному.
samiyumniy 13 марта 2018 | 08:18
ostanovka:
Кастрюля, ты по русски понимаешь? Если лай Мани есть ответ официальный, то чего бы тогда ждать британским властям?
Пора приступать к действиям. Или британские власти понимают, что мнение жмеринской дурочки, просравшей свою страну, и с горя перешедшей на вражий сайт в расчет принимать не стоит, и руководствуются своими представлениями о международных отношениях?
ostanovka 13 марта 2018 | 09:35
samiyumniy: горшок, твое мнение мудака из задрищенска-дальнего сообщи пупкина.
А сюда его тащить не надо.
samiyumniy 13 марта 2018 | 09:39
ostanovka:
Кастрюля, подмойся, а то после остановки несет нехорошим.
midnightblues 13 марта 2018 | 08:22
ostanovka: Самое смешное,что многие рассейские агенты давно работают на западников
сливают тотально
там знают все
Например,в Черногории помощь двойных агентов по предотвращению путча сыграла главную роль
кстати-и Чуркина поэтому ликвидировали
поэтому о нем помалкивают
ostanovka 13 марта 2018 | 09:39
midnightblues: да это понятно. Потому и матерятся российские официальные лица, потому и убивают своих перебежчиков. Было бы все по чесноку у них, типа, служили бы шпионы своей родине Рашке, без сливов и игры в пользу безусловного противника, так и этих глистов из Пригожинского сортира никто бы на Эхо пинками не выгонял, умные коменты строчить.
alo0000 13 марта 2018 | 08:09
Так дали уже ответ на съезде мелиораторов, который ВВП перепутал со съездом миллиардеров.
xrmosom 13 марта 2018 | 08:10
Ой дурдом.
sg73 13 марта 2018 | 08:11
Англичанка гадила, гадила и в итоге жидко обосралась ..)))
Вот тебе и жесткий ответ. Им химическую атаку проводят с отравлением сотен людей, а они бойкот )) Ну и запрет въезда кому то там. Так Путин еще полгода назад всех предупреждал. Кому надо - понял.
Хороший ответ, но мягкий. Это не просто цирк, это зверинец. Но у британского льва давно вырваны зубы, остался больной кишечник и неработающий сфинктер..
romantik56 13 марта 2018 | 08:22
sg73: Что-то сомнителен диагноз... С больным кишечником лев помЕер бы быстро...
stas12006 13 марта 2018 | 08:15
Путин опять всех периграл!
Да здрастуют новые санкции!
Чем нам хуже , тем нам лучше!
zmeelov_1 13 марта 2018 | 08:26
stas12006: Разработчик - химик уже в Пиндосне живёт, разрабатывался и испытывался в Нукусе в 91, при Союзе. А в России такие тупые разведчики, что для ликвидации такого "важного" агента используют ОМП.. Блииииииин, пипец.
Приехали..
venmud 13 марта 2018 | 08:15
— Подарите мне карточку с вашим автографом!
— Знаете, Лена, я для вас ничего не пожалею, но вот чего нет, того нет… х/ф "Весёлые ребята"
plank1957 13 марта 2018 | 08:16
Ну, раз ответ дан с российской стороны, то завтра надо ждать ответку с британской. Ой, боюсь мало не покажется. А там есть еще кейс Лугового. Маленький штрих: это Британия в одиночку противостояла Гитлеру в начале ВМВ.
kapitankolbaskin 13 марта 2018 | 08:17
Смогут доказать , не смогут ...Какая разница ?! Всех гнать поганой метлой вместе с распальцованными высерками !!!
Патриот должен жить на Родине !!! Изучать историю религий ,сдавать нормы ГТО , ходить на субботники и ностальгировать по Сталину ...
mercer57 13 марта 2018 | 08:20
Машка а ты станцуй Калинку и потреси сиськами - это и будет ответом Терезе Мей ! Лошадь в добавок должна изобразить лошадиное ржание.... короче, раися - это цирк с конями !
budweiser23 13 марта 2018 | 08:22
Путен портит отношения со всем миром выйдя на новый уровень "взаимопонимания", но он как всегда не виноват и не собирается утруждать себя в оправданиях, ведь это не царское дело... это мир крутится вокруг него, распространяя боевые отравляющие вещества из лабораторий путрасии!
ly4_sveta 13 марта 2018 | 08:24
Пцтин ночь не спал, сочинял. И скоро Песков
с Захаровой опять понесут пургу.
semper_fidelis 13 марта 2018 | 08:26
Мифический "Новичок" изобрёл Мирзаянов, который с 90-х живёт в США, а виновата Россия, да.
Можно Терезе встречное предложение сделать: в течение двух суток предоставляет неопровержимые доказательства или извиняется от имени UK.
komar 13 марта 2018 | 08:29
Уверен, что бриты заранее знают: куда их пошлют из Москвы.)
piter_ug 13 марта 2018 | 08:34
Как пела Анка: «...но лучше никого, чем эти истребители народа своего».
Но мотив песни вышел на международный уровень.
lena_spb 13 марта 2018 | 08:45
А какого ответа ждать? В духе британцев - обвинить в смерти Скрипаля британские спецслужбы? А что - если доказательства никому не нужны, чем такой ответ хуже?