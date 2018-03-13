Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе
В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергея Симоненко. По сведениям портала 47news.ru, 7 марта две подчиненные Симоненко написали на него заявления о сексуальном насилии. Симоненко, в свою очередь, назвал это оговором и местью сотрудниц, которых он якобы собирался уволить за профнепригодность.
Комментарии16
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orqswen 13 марта 2018 | 07:50
ну хуле-бля, сам чувак сдал экзамен на профпригодность. в мид-е наркотрафик, в госдуре и приставах - извращенцы. это рашка
gvs 13 марта 2018 | 07:52
Введите группу изнасилованных! )))
sbk 13 марта 2018 | 07:53
Герой, герой старикашка-то...
Пусть теперь бежит в суд, на клевету жалуется...
alexey65 13 марта 2018 | 07:55
Помню, как Путин восхищался Израильским президентом, обвиненным в нескольких изнасилованиях.
Теперь и этот из ССП -его кумир!
ha12raz 13 марта 2018 | 07:55
Мы же знаем, что в силовиках служат девушки с пониженной социальной ответственностью.......самцы тоже.
Так что ничего не было.
alo0000 13 марта 2018 | 07:57
Профнепригодность? Не прошли кастинг? Или гнали пургу?
silver1972 13 марта 2018 | 07:57
Здровье-то какое в его-то годы! За раз двух баб изнасиловал! А ведь возможно еще четыре решили не раздувать скандал)
spec71205 13 марта 2018 | 08:01
...кто после этого мне скажет что рашка не скотный ДВОР! Буданов вместе своими дружеами настлует девяти летнию девочку. Войска шаманова насилуют чеченские аулы и это называется воинской доблестью . В далеком окупированом кененсберги ьипо Калининград в стоилах барин настлует сразу двух своих крепостных...Типо пристовы. И все под игидой МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ ПУТИН! В школах учителя учеников в детомах детей. А в церквях ...что творится ЧЕРТЯМ ТОШНО!!! -ребята скажите вам такая россиянужна????!
vasyakirin 13 марта 2018 | 08:13
spec71205:А чо, есть другая?
silver1972 13 марта 2018 | 08:14
spec71205: Не истери. Я тебе тайну открою - в любой стране и насилуют и убивают. В США вон целый скандар вселенского масштаба по поводу систематических изнасилований начинающих актрис. Че ты не истеришь - то по этому поводу?
spec71205 13 марта 2018 | 08:24
silver1972 : северный Кавказ не Америка ! Хотите живите как они. Но эти повадки СКОТНОГО ДВОР нам не нужны! Это одна из причин где мы вас видит не хотим у себя!
alo0000 13 марта 2018 | 08:15
spec71205: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?"
spec71205 13 марта 2018 | 08:28
alo0000: мне она точна не нужна. Поверьте таких как я очень много. Нравится вам Ваша россия живите. Но для начала проведем границы! Вы к нам с визами. ..надо будет и мы Ваш скотный двор с визами . Это будет справедливо!
alo0000 13 марта 2018 | 08:50
spec71205: Вы, это - кто?
ivfn 13 марта 2018 | 08:20
spec71205:
Как тебя ,мужик колбасит ,то с утра. Ты уж поаккуратней,береги здоровье
plank1957 13 марта 2018 | 08:34
Ну, если парень белый и пушистый, то почему бы не затребовать экспертизу наличия чужеродной ДНК на нижнем белье всех сторон? Или страшно?