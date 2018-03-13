В Конгрессе США не нашли доказательств сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией
К такому выводу пришел Комитет по разведке палаты представителей. Конгрессмен — республиканец Майк Конуэй заявил изданию The Hill, что максимум, о чем может идти речь, это о неуместных встречах и не очень верных оценках. Как передает CNN, конгрессмены прекращают свое годовое расследование. Как ожидается, черновой вариант доклада по итогам расследования будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии уже сегодня.
Комментарии6
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silver1972 13 марта 2018 | 07:53
Ну вот, а столько шума было. Санкции. Вечно эти америкосы сначала бомбят, а потом разбираются.
book_publisher 13 марта 2018 | 08:01
Лопнул еще один мыльный пузырь ложных обвинений России.
Такой же лживый, как "допинг", "химические атаки в Сирии", "отравление Скрипаля", "аргентинский кокаин" и другие.
lavrentiy79 13 марта 2018 | 07:55
Как так?! Что значит - "не нашли"? Всем же известно, что Трампа выбрал Путин.
ha12raz 13 марта 2018 | 07:58
В Конгрессе не нашли, а в Госдуре знают......не зря же пили шампанское.
Сейчас снова выпьют.
kays 13 марта 2018 | 07:59
Киселю Уссатому в Киеве об этом известно? А то он из штанов выпрыгивал, вопил на весь эфир, как США теперь поступят с Путиным за "доказанное вмешательство"!
spec71205 13 марта 2018 | 08:37
В совет директоров Роснефти чутли не полным составом входит члены этого конгресса....Вы думали они скажут что-то другое?! Путин из ставленик они не сдадут. Сделали рекламу подняли в глазах у граждан России и шас он герой. Президент на все времена. Хотя его место на нарах в Гаге!