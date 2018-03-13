Тереза Мэй: Вероятность причастности России к отравлению Сергея Скрипаля весьма высока
Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, который разрабатывался в России, оно принадлежит к группе веществ, известных как «Новичок». Мэй предупредила, что если Россия не даст к вечеру разъяснений по поводу этого инцидента, Британия расценит это как применение силы на ее территории и подготовит ответные меры.
Комментарии23
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arye_11 13 марта 2018 | 07:51
Россия готовит свой адекватный ответ.
Маша Захарова уже разучивает "Барыню".
Пляшут все!!!
"Наш ответ Чемберлену".(с)
patrik03 13 марта 2018 | 07:55
Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, который разрабатывался в России...
Это всё жидобандеровские зихеря, проверьте грязножопых русофобов осевших в Лондоне - М.Ходорковского, Г.Каспарова, Е.Чичваркина, Г.Шуппе...
kit07_12 13 марта 2018 | 07:58
patrik03: После того, как они убили БАБа, засобиравшегося в Россию и написавшего покаянное письмо Путину - удавили шарфиком, а Скотланд-Ярд сказал, что он самоубился (это Береза-то) - меня в поведении наших западных партнеров уже ничего не удивляет.
mike_v 13 марта 2018 | 08:00
patrik03:
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Во-во, что бы напугать этих "осевших в Лондоне"! Иначе будет просто обидно если убийство примут за несчастный случай.
А так, смотрите как интрига закручивается: за год погибает сначала жена, потом сын, и вот только в финале на глазах у приговоренного (он еще в сознании) погибает дочь и, только поняв, что он остался совсем один, помирает и сам виновник торжества.
Аплодисменты, зановес. Путин встает в ложе и раскланивается.
kit07_12 13 марта 2018 | 08:05
mike_v: //Во-во, что бы напугать этих "осевших в Лондоне"! //
Фигасе мотив. Правда, за кадром остается вопрос, зачем пугать осевших в Лондоне аккурат накануне российских выборов и перед ЧМ-2018?
mike_v 13 марта 2018 | 08:09
kit07_12:
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Пусть этот лондонский осадочек возвращают капиталы на родину. А то казна опустела, а вчерашние друзья-олигархи разбежались по чужим столицам как тараканы.
kit07_12 13 марта 2018 | 09:01
mike_v: //А то казна опустела//
В казне сейчас 450 млрд. долл.
Для сравнения, на пике кризиса три года назад, было 350 млрд.
//а вчерашние друзья-олигархи разбежались по чужим столицам как тараканы. //
Из олигархов как раз никто не помер. Ну если не считать БАБа, но того наши западные партнеры сами удавили. Сказали, что повесился на шарфике.Сейчас бы конечно сразу нашли российский след.
kapitankolbaskin 13 марта 2018 | 08:01
patrik03: чего -то ты русофобов перечислил как-то выборочно...Где обладатели лондонских замков и аппартаментов Шувалов ,Якунин ,Абрамович ???!!! Где фамилия сирожи Железняка с его зятем в клетчатой юбке???!!! Ась ?
Шестеришь озерным прошмандовка ???!!!
patrik03 13 марта 2018 | 08:05
kapitankolbaskin:
Слышь ты, украинский кусок говна, я-то хер положил на тебя и "озёрных", но это не значит что я должен подозревать всех россиян Лондона, я из них выбираю самую гнусную мразь.
kapitankolbaskin 13 марта 2018 | 08:09
patrik03: твой рабочий орган это язык...к нему прилагается задница. Чего ты положить можешь ?
У тебя после башки с ватой сразу задница выросла !!!
patrik03 13 марта 2018 | 07:51
Тереза Мэй: Вероятность причастности России к отравлению Сергея Скрипаля весьма высока...
Потом достала из рейтуз пробирку с "Новичком" и потрясла её перед парламентариями?
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 07:51
Кто бы сомневался. .Увы,Россия при этой власти стала исчадием ада!
ross1919 13 марта 2018 | 07:54
opiatnovyi63: Ща выползет Кара-Мурза с воплями, что он был первым отравленнвм Новичком!
patrik03 13 марта 2018 | 07:57
ross1919:
Точно, дважды отравленным.
traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 07:56
Есть еще БОВ Первоклассник, Пионерка, Дух, и Дембель.
neyexo 13 марта 2018 | 07:58
Россиянам не нужно знать лишнего.
Они не должны сомневаться в правильности своего выбора.
kara 13 марта 2018 | 07:59
как быстро из заметки опустят слово-вероятость
sg73 13 марта 2018 | 08:00
Конечно проще привезти нервно-паралитический газ из России, чем из находящейся в 15 км базы, на которой хранится британское химоружие.
Они вообще как думают, еге в газовых баллончиках перевозят? )))
И сами пишут что он в 15 раз сильнее чем VX, которым Ын братца потравил. Так тот только нюхнул и тут же отошел через паруц секунд. Эти уже неделю коматозятся и конца не видно. И не сказать что концетрация мала, раз всю округу заставляют подштанники стирать )))
Лживые, двуличные пидорасы. Раз Мэй пробиркой не трясла, значит доказательств нет.
ЗЫ На месте Мэй я бы поберегся. Путин, он такой. Может и ее грохнуть накануне своих выборов. Позвонит в МИ-6 и закажет. Тут статья была английская. Пишут на полном серьезе что в Англии 100 000 (!!!) российских агентов. Грохнут бабку на раз-два, даже пукнуть не успеет )))
nf5096004 13 марта 2018 | 08:08
sg73: тем не менее, полоний в Англию привезли из России! Почитайте итоги расследования. Хотя какой смысл? В любой информации вы видите только то, что хотите видеть.
kit07_12 13 марта 2018 | 09:06
nf5096004: //тем не менее, полоний в Англию привезли из России! //
Это бесспорно. Спорно только, кто именно привез. Луговой с Ковтуном, или сами британцы. Британия ведь была одной из стран-импортеров российского полония.
igor20012 13 марта 2018 | 08:04
Эта тереза все свои неудачи теперь списывает на Россию, т.к. в мире репутацию России сильно рушат и без нее ( и этот допинг, и гигантская партия кокаина с дип. почтой ).
kapitankolbaskin 13 марта 2018 | 08:05
Как озерные прошмандовки заерзали-то....шершавыми язычками по КГБэшным тощим ягодицам...
Тока писк стоит ...
Патрик в стойке трудится...
Щас монгол воскреснет под очередным номером с высунутым языком и оттопыренной задницей
ilich1971 13 марта 2018 | 08:22
То есть королевская таможня это просто дырка???!!!! То полоний провезут, то «новичок», шарфик через границу...так и бомбу термоядерную Путин провезёт.