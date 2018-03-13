Тереза Мэй: Вероятность причастности России к отравлению Сергея Скрипаля весьма высока...

Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, который разрабатывался в России, оно принадлежит к группе веществ, известных как «Новичок». Мэй предупредила, что если Россия не даст к вечеру разъяснений по поводу этого инцидента, Британия расценит это как применение силы на ее территории и подготовит ответные меры.