В грозненском офисе «Мемориала» обнаружили следы марихуаны

Во всяком случае, к такому выводу пришел эксперт управления МВД Чечни. Согласно его заключению, марихуана была в двух самокрутках, изъятых на балконе. Адвокат Петр Заикин заявил «Медиазоне», что результаты экспертизы стали известны две недели назад. При этом Заикин отметил, что, несмотря на то, что балкон был открыт, а за несколько дней до обыска был снег, самокрутки нашли свежими. Обыск в грозненском «Мемориале» был проведен 19 января в рамках расследования дела Оюба Титиева, которого арестовали по обвинению в хранении наркотиков.