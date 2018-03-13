В грозненском офисе «Мемориала» обнаружили следы марихуаны
Во всяком случае, к такому выводу пришел эксперт управления МВД Чечни. Согласно его заключению, марихуана была в двух самокрутках, изъятых на балконе. Адвокат Петр Заикин заявил «Медиазоне», что результаты экспертизы стали известны две недели назад. При этом Заикин отметил, что, несмотря на то, что балкон был открыт, а за несколько дней до обыска был снег, самокрутки нашли свежими. Обыск в грозненском «Мемориале» был проведен 19 января в рамках расследования дела Оюба Титиева, которого арестовали по обвинению в хранении наркотиков.
Комментарии4
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wuwer 13 марта 2018 | 07:22
Если очень надо...то и в гробу можно застать покойника , смолящего наркоту как паровоз
lenin3 13 марта 2018 | 07:22
Блин, в Чечне, что ни правозащитник-то наркоман. Конечно, боярышника в Грозном не достанешь, пистолетом никого не удивишь, вот и приходится ментам выкручиваться...
che21 13 марта 2018 | 07:23
А следы чеченмких геев там не обнаружили?Если нет, то значит все геи и лезби в пригожинские тролли подались,насасывают рейтинг поддержки путина,мрази!
zztop1960 13 марта 2018 | 07:24
Ленин и самогон https://www.youtube.com/watch?v=S3qbKp4hHJI