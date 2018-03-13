Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом
Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. МИД Великобритании вызвал российского посла для дачи объяснений, официальной реакции Москвы ждут до конца сегодняшнего дня. Если объяснений не последует, Британия расценит отравление Скрипаля как применение силы на своей территории и подготовит ответные меры.
Комментарии2
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silver1972 13 марта 2018 | 07:23
Ну че за хрень вообще? Когда уже научатся работать чисто? У Моссада бы поучились.
С другой стороны, возможно специально так сделали наши спецслужбы, чтоб подозрение пало на Россию, чтоб те кто еще решил Родину продать хорошенько призадумались - а стоят ли сто тысяч баксов такого риска?
igor20012 13 марта 2018 | 07:23
А у этой терезы есть хоть какие-то доказательства, факты ? Нет ? Может на нее в суд ( международный ) за моральный ущерб ?!