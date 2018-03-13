Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом

Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. МИД Великобритании вызвал российского посла для дачи объяснений, официальной реакции Москвы ждут до конца сегодняшнего дня. Если объяснений не последует, Британия расценит отравление Скрипаля как применение силы на своей территории и подготовит ответные меры.