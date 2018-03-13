Z Архив новостей новости
5 2 6 113
07:15, 13 марта 2018

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом

Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. МИД Великобритании вызвал российского посла для дачи объяснений, официальной реакции Москвы ждут до конца сегодняшнего дня. Если объяснений не последует, Британия расценит отравление Скрипаля как применение силы на своей территории и подготовит ответные меры.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

silver1972 13 марта 2018 | 07:23

Ну че за хрень вообще? Когда уже научатся работать чисто? У Моссада бы поучились.
С другой стороны, возможно специально так сделали наши спецслужбы, чтоб подозрение пало на Россию, чтоб те кто еще решил Родину продать хорошенько призадумались - а стоят ли сто тысяч баксов такого риска?

igor20012 13 марта 2018 | 07:23

А у этой терезы есть хоть какие-то доказательства, факты ? Нет ? Может на нее в суд ( международный ) за моральный ущерб ?!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 470 6 7201 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7033 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 212 6 24338 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Блоги

Посольство России в Аргентине: У нас есть только один вопрос, зачем Вы врете? Тезис о том, что «для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел Секретарь Совета Безопасности Н.П.Патрушев» не соответствует действительности. Это вымысел…

5 224 6 65487 06.03
Kаргентина, рф, мид, наркотики, расследования, события
Блоги

Кто такой Сергей Скрипаль («РГ», 2006 г.) Когда оперативники ФСБ предъявили обвинение в разведывательной деятельности в пользу спецслужб Великобритании, он отпираться не стал: «Вы меня переиграли, и я готов написать явку с повинной»...

5 160 6 50271 06.03
Kфсб, шпионаж, великобритания, рф, преступления, события
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой офицер ФСБ в отставке, депутат ГД

Об отравлении Сергея Скрипаля Чем больше Британия принимает на своей территории всякой швали, всякого отребья со всем мира, тем больше у них в последующем будет проблем…

5 263 6 59355 06.03
#слушать 02:40 8читать $скачать 627.1 КБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1138 6 59213 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Хочется закончить бредовые конспирологические разговоры Два дня спустя, 3 марта, мое письмо благополучно дошло в посольство, по адресу Boris Nemtsov Plaza. Можете убедиться…

5 136 6 51470 06.03
Kсша, немцов, топономика, почта, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 344 6 27338 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 457 6 36490 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Русский шпион борется за свою жизнь после «отравления» неизвестным веществом в Солсбери Сергей Скрипаль, 66 лет, попал в реанимацию, оказавшись под действием неизвестного вещества, когда он сидел на лавке в центре Солсбери. 33-летняя женщина, находившаяся с ним, также находится в критическом состоянии…

5 148 6 53621 06.03
Kобщество, политика, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10135 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7101 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Андрей Бильжо: Для меня Путин — это человек, лишенный харизмы Это ощущение, что он сам верит в то, что говорит, и что это все выполняется, оно меня не покидает. Он живет в каком-то абсолютно совершенно оторванном мире…

5 64 6 26040 06.03
Kпутин, власть, политика, рф, психология, общество, передачи, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Трудно говорить об экономике после такого Послания Если в начале 21 века хотели преодолеть бедность, то сегодня мечтаем лишь о том, чтобы её только снизить. Оно, может быть, и верно, потому что оружие — вот наш главный приоритет…

5 266 6 104180 06.03
Kэкономика, рф, власть, путин, политика, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

+ О планах поехать в Крым О планах поехать в Крым Сейчас многие люди ставят мне в вину тот репортаж, который мы тогда сделали из Крыма — в большинстве своем это люди, которые его не читали…

5 88 6 9142 12.03
8читать ;смотреть
Kсобчак, крым, выборы, власть, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вероятность причастности России к отравлению Сергея Скрипаля весьма высока. Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

5 9 6 1677
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 209 6 181425 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 165 6 31715 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 620 6 182834 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 127 6 145339 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6778449
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3343900

Сегодня в эфире