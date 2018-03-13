В США выходит в свет книга, где сообщается о подготовке кибератаки на Россию при администрации Барака Обамы

Полное название потенциального бестселлера — «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа». В 2016 году Белый дом собирался отвечать на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы. Предложения разрабатывали координатор по кибербезопасности и эксперт по России в совете национальной безопасности.

Один из вариантов — ответная кибератака для выведение из строя российских сайтов и хакеров, которые похитили переписку Демократической партии. Также предлагался вариант DDOS-атаки на российские информационные сайты и разведывательные ведомства.

В администрации Обамы думали и об обнародовании засекреченного компромата на Владимира Путина. Планировалось раскрыть банковские счета дочери Путина в Латвии и передавать российским сайтам слухи о деньгах Путина, подружках российских чиновников, коррупции в «Единой России». Отвечать России на возможное вмешательство в Белом доме в итоге отказались.