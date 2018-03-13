Общественная коллегия СПЧ по жалобам на прессу сегодня рассмотрит заявление «Новой газеты» в отношении «России 24»

Телеканал обвинили в том, что он выставил в плохом свете журналиста газеты Павла Каныгина. Причиной разбирательства стал сюжет программы «Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым». В нем ведущий допустил несколько резких выпадов в адрес «либеральных журналистов», и в частности спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина. Сначала в программе был приведен пост в Facebook корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, в котором говорилось о «кокаиновой пустой публике». Затем ведущий Казаков вспомнил о Каныгине — следом шли архивные кадры, на которых журналист «Новой» зажимает нос рукой, якобы нюхая кокаин. Коллеги Каныгина подчеркивают, что цитата, реплика и видеоряд представляют его в оскорбительном свете и создают впечатление, что корреспондент употребляет кокаин. С разъяснениями ранее выступил и бывший главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, который объяснил ситуацию врожденным нервным заболеванием Каныгина. Заседание коллегии состоится сегодня в Центральном доме журналиста в 11 утра.