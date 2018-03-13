Глава МВД Великобритании Амбер Радд проведет сегодня экстренное совещание членов правительства
В центре внимания, как передает РИА, будет ход расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Это будет уже пятая встреча высокопоставленных британских руководителей, посвященная инциденту в Солсбери. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля и потребовала от Москвы с сегодняшнему дню представить официальные разъяснения.
Британия воспринимает отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля как враждебный акт со стороны России. Это один из ряда примеров её опасного поведения, — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В российском МИДе заявление Мэй назвали «цирковым шоу в британском парламенте».
Комментарии2
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opiatnovyi63 13 марта 2018 | 07:16
Ещё одна головная боль для нашей воровской власти!
igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 07:18
Ну когда уже мир поймёт- ну не может подонок и гопник не гадить- это его сущность. И ни какими уговорами он не прекратит это делать. Гопник только понимает- рылом о брусчатку!