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06:47, 13 марта 2018

Футбольный болельщик из России заключен под стражу в Марселе

Как передает «Франс-Пресс», он подозревается в причастности к беспорядкам на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена и передан французским властям. Во Франции 31-летний россиянин, имя которого не называется, должен предстать перед судом.

Комментарии

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evgeny_biolog 13 марта 2018 | 06:54

"имя которого не называется,"

А зачем россиянам имена?

bukshish 13 марта 2018 | 07:17

evgeny_biolog: еготамнет

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