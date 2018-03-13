Футбольный болельщик из России заключен под стражу в Марселе

Как передает «Франс-Пресс», он подозревается в причастности к беспорядкам на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена и передан французским властям. Во Франции 31-летний россиянин, имя которого не называется, должен предстать перед судом.