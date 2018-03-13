140 конгрессменов-демократов призвали Дональда Трамп ввести санкции в отношении России
Они предусмотрены законом, принятым Конгрессом летом 2017 года. В противном случае, как сообщает The Hill, парламентарии угрожают принять новый, более жесткий санкционный закон в отношении России
Комментарии9
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tag188 13 марта 2018 | 06:55
Похоже Трамнашему придется сделать новый подарочек другу Владимиру.
Аккурат к инаугурации.
arabmot 13 марта 2018 | 06:59
tag188: Все громче звучат призывы отключить РФ от SWIFT - веселья будет через край.
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 07:10
arabmot: Выходит,наши мультяшки с ужасами вечного двигателя на них никакого впечатления не произвели?
com30 13 марта 2018 | 07:23
arabmot:
Отключат SWIFT, братья Трахтенберги и прочие ковальчуки будут в виолончелях таскать бабки через афганскую границу.
А уж там раскладывать по офшорным банкам работающими с SWIFT.
Да МИД своими самолетами наверняка поможет, не все же время им наркоту возить.
davi__koloradov 13 марта 2018 | 06:57
Придецца рашке и мясо из пальмового масла делать. И лебеду варить. Доквакались.
piterjanis 13 марта 2018 | 07:05
davi__koloradov: Скоро(с)
davi__koloradov 13 марта 2018 | 07:14
piterjanis: Теперь скоро, хи-хи.
stoik33 13 марта 2018 | 06:59
Блокада постепенно сжимается. Путин окончательно поставит Россию на колени.
omichka 13 марта 2018 | 07:18
Обложили, падлы