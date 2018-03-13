Тереза Мэй потребовала официальных разъяснений России в связи с отравлением Сергея Скрипаля
По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства. Она заявила о «высокой вероятности» ответственности Москвы за инцидент. По словам британского премьера, отравление Скрипаля было либо «прямым» действием России, либо Москва утратила контроль над веществом, обладающим «катастрофическим потенциалом».
Комментарии14
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stoik33 13 марта 2018 | 06:56
У Кремля пока есть шанс объясниться. Вопрос рассматривается, как ведение военных действий на территории Соединенного Королевства. Сводить все к цирку может только такая недалекая, как Захарова.
ivfn 13 марта 2018 | 06:58
stoik33:
Вот так вот, с ходу отринув стандартные версии о причастности к преступлению садовника или дворецкого, первое лицо Великобритании нагло заявляет о «руке Москвы»! :-)
//такая недалекая, как Захарова.//
Сударь,эта недалекая вам шнурки не доверит постирать и на одном поле срать не сядет.
antimrakobes 13 марта 2018 | 07:03
ivfn: только потому, что только Захарова ходит срать в поле, не делает её какой-то особенной...
stoik33 13 марта 2018 | 07:04
ivfn: Теперь я спокоен за Захарову. Ибо теперь наю, кто стирает ей шнурки и серет рядом. Не волнуйтесь. Я, на Ваше место не претендую. Только скажите по секрету: У Захаровой шумно газы отходят? Так же, как она свои заявления делает?
igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 07:11
ivfn: маша в поле это не делает, она делает таким как вы прямо в черепную коробку!
igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 07:07
stoik33: для маши всё воспринимается, как цирк! А как по другому, если она , кроме цирка и ничего не видела !
ha12raz 13 марта 2018 | 06:57
Ну спляшут в МИДе , ну что еще ?
tag188 13 марта 2018 | 06:58
Официальные разъяснения России: "Этонемы, настамнебыло, авыдокажите".
prof57 13 марта 2018 | 07:03
А чего в Москве то искать то, что производится в Британии в Портон Дауне?
ura_123 13 марта 2018 | 07:03
"Широка страна моя родная,много в ней лесов,полей и рек..."
...талия,полония и вещества нервно паралитического действия.
antimrakobes 13 марта 2018 | 07:05
Надеюсь у британцев отыщутся в штанах яйцы, чтобы раз и навсегда запретить путинским поцреотам и их жёнам-отпрыскам находиться на территории Великобритании. То-то смеху будет!
velbkeirf1 13 марта 2018 | 07:11
antimrakobes: БАБ и принцесса Ди не были потреотами смейся до уссыку!
sg73 13 марта 2018 | 07:15
antimrakobes:
Смеху будет, когда никто в Лондонбад не поедет кроме арабов и негров, снимут все кресты, передадут церкви муслимам и заживут. Вот это будет действительно смешно и очень скоро. А если пару тройку российских воров не пустят туда и другие призадумаются, так это только на пользу пойдет.
ЗЫ Лондон не хочет вспоминать как давал у себя прибежище чеченским террористом. Пидары двуличные..
com30 13 марта 2018 | 07:16
Тереза не просто поставила ультиматум, но и предложила РФ вариант отмазки.
Но в кремле соображают долго и этого за сутки не поймут, как обычно про тупят.
Первым делом сосредоточат свое внимание на своем мнимом величии, духе противоречия и ущемленном самолюбии.))