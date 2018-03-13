Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 82-м году жизни в Москве

Олег Табаков был великим артистом, на которого стоит равняться, — сказал в эфире канала РЕН ТВ актер театра и кино Валентин Гафт: «Вы знаете, мы с одного курса. Табаков был, могу сказать, моим другом. Я думал об этом, что будет после того, когда уйдет из жизни Табаков. Это надо выдержать. Мне тяжело и не хочется об этом говорить. И он будет всегда жить, мы должны изучать его, брать пример. Потому что он великий артист не только России, а великий артист мира». Табаков снялся более чем в 100 фильмах. В серии мультфильмов о Простоквашино он озвучил кота Матроскина. Также на его счету множество театральных ролей.