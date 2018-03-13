Корреспондент «Радио Свободы» Дарья Комарова рассказала о домогательствах депутата Госдумы Станислава Говорухина

У себя в Facebook’е она пишет, что инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, куда Говорухин приехал в рамках предвыборной компании. Комарова утверждает, что в ходе интервью Говорухин предложил ей провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и походить возле него. Журналистка ответила отказом, на что Говорухин заявил, что интервью давать не будет.