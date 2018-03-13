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06:33, 13 марта 2018

Корреспондент «Радио Свободы» Дарья Комарова рассказала о домогательствах депутата Госдумы Станислава Говорухина

У себя в Facebook’е она пишет, что инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, куда Говорухин приехал в рамках предвыборной компании. Комарова утверждает, что в ходе интервью Говорухин предложил ей провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и походить возле него. Журналистка ответила отказом, на что Говорухин заявил, что интервью давать не будет.

Комментарии

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alex_omsk1 13 марта 2018 | 06:37

Ну че делать, у нас в России такой "народный фронт"...

zmeelov_1 13 марта 2018 | 06:43

alex_omsk1: Не, подпиндос, это не народ России такой, а служители Голоса Пиндосни такие.. журналяди. Ничего нового

unafk 13 марта 2018 | 06:43

вспомнился анекдот про старика и молодуху, которая просила подвести её на бричке.. "Вот вам, вот вам, старик мазанул по промежности молодухи , а потом по своим глазам"

savl_1 13 марта 2018 | 06:52

unafk:
Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй.
Однако и долго она мучилась с невысказанным.

com30 13 марта 2018 | 06:49

Ай-яй-яй Говорухин, так жить нельзя!
Старый пенек, а туда же.

pionerka Зинаида Сацкая 13 марта 2018 | 06:58

com30: Того Говорухина, который "Так жить нельзя", давно нет. Многолетнее пребывание в думе начисто выедает мозги.

stoik33 13 марта 2018 | 06:49

Это версия Дарьи Комаровой. На самом деле, она стянула свои колготки прямо посреди зала в ресторане и намотала их на шею режиссера. Прыгала вокруг Говорухина с криком: "Возьми меня, я хочу сниматься в кино."
Кто докажет, что это не так?...
Кроме того, эта гражданка с ненавистью относится к мужчинам. В своем блоге, она называет женщин "девочками", а мужчин - "особи мужского пола." И это, безусловно - выражение дискриминации к "мальчикам."

com30 13 марта 2018 | 06:56

Нацист Матроскин помер, и этому старому нацику недолго осталось коптить воздух.
Мог бы внуков попросить, что бы научили в интернете по порносайтам лазить, а то все по старинке, артисток разглядывает.

wuwer 13 марта 2018 | 07:04

com30: )))
Ну зачем так палится?
Кому живые молодые артистки под боком ... а кому только картинки на сайтах

sg73 13 марта 2018 | 07:00

- Владимир Владимирович! Тут Говорухин ебет корреспонденток, причем как Слуцктй выбирает исключительно или с Дождя, или со Свободы. Что делать будем?
- Что делать, что делать? Завидовать будем!

Кто то серьезно думает что у Говорухина такой смермотоксикоз, что на любое тело кидается? Вы ебало этой журналистки видели? Тут ей всамой впору что то предлагать мужику. Говорухин то же самое может предложить любой молодой красивой актрисе и та с радостью согласится. Да они сами предложат хотя бы за возможность сняться в кинопробах у Маэстро..
ВАши хозяева, хомячки, пытаются бездумно перенести свои провокации на Россию, не понимая что здесь только посмеются над ними.. ))) Где эта шлюха была раньше? Молчала из скромности? Почитайте про нее, какие скандалы связаны с ее именем и убедитесь что хер бы она что то утаила из за своей девичьей скромности. А тут, бля, перед выборами осенило "Меня же чуть не изнасиловали. Расскажу - и все сразу поверят!" Ага )))))) Сука тупая

tchizik 13 марта 2018 | 07:03

Ого - ещё стоит. Респект

isnowanaarene 13 марта 2018 | 07:16

tchizik: Про то что стоит там ничего не сказано. Не фантазируйте.

estamp 13 марта 2018 | 07:04

предложил ей провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и походить возле него.
---
Даже если все было именно так...
- где тут домогательства?
- можно только порадоваться за старичка.

peresvet73 13 марта 2018 | 07:04

Польстила старичку!

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 13 марта 2018 | 07:10

ему только и осталось...походить рядом...а все равно хочется)))

wuwer 13 марта 2018 | 07:11

Женская логика:
Плохо приглашал...обидится
Не обратил внимание, не увидел в ней женщину...вообще готова убить

amxxx 13 марта 2018 | 07:12

Судя по комментам , Госдума отражение и олицетворение российского общества. Ну разве это не прекрасно?)

pravdoiskatel 13 марта 2018 | 07:12

Путинские жополизы - они во всем такие. Думцы одним словом. Считают себя хозяевами жизни, которым все позволено. Что этот Слуцкий, что Говорухин - одного поля ягода.

ivfn 13 марта 2018 | 07:13

Эта Даша любительница в темнице сидеть. Дали ей как то 10 суток
//Я много читала. Островского "Как закалялась сталь", "Рожденные бурей", рассказы Стругацких и Довлатова, у соседок взяла какие-то американские романы и Булгакова "Белая гвардия". Выписывала из прочитанных книг заметки, подходящие к нашей ситуации. Например, в романе "Как закалялась сталь" был диалог двух героев, где один молодой человек рассказывает другому, что такое агитация.//

Новочебоксарский городской суд приговорил Дарью Комарову к двум годам колонии условно и испытательному сроку за насилие над представителем власти. В этот же день она объявила о том, что возглавит региональный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак. Об этом она 30 ноября сообщила корреспонденту «7x7»

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