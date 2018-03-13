В Санкт-Петербурге задержали пятерых активистов местного штаба Алексея Навального
Предположительно действия власти связаны с прошедшей 11 марта акцией «Звон цепей». Сторонников оппозиционного политика задерживали в разных частях города и доставляли в один отдел полиции. По информации ОВД-Инфо, на всех задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
j_partizan 13 марта 2018 | 07:04
Надо же как зорко полиция следит за соблюдением порядка проведения публичного мероприятия, даже уголовными преступлениями должным образом заняться нет времени.
Власть на насилии нежизнеспособна.
ivfn 13 марта 2018 | 07:16
j_partizan:
// даже уголовными преступлениями должным образом заняться нет времени.//
Уголовными преступлениями занимаются другие:опера ,следователи иТД. Каждый занимается своим делом.