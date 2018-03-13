В Санкт-Петербурге задержали пятерых активистов местного штаба Алексея Навального

Предположительно действия власти связаны с прошедшей 11 марта акцией «Звон цепей». Сторонников оппозиционного политика задерживали в разных частях города и доставляли в один отдел полиции. По информации ОВД-Инфо, на всех задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.