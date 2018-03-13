Великобритания потребовала от России разъяснений по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля

Посла России в Лондоне Александра Яковенко накануне вызвали в Форин-офис и потребовал в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ. Наиболее вероятным Великобритания считает причастность России, но не исключено, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения могло быть похищено. Как заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, России предложено ответить, какая из двух возможных версий верная. Мэй также сказала, что Великобритания сегодня объявит о возможных ответных мерах. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу» и призвала Великобританию раскрыть, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко и Бориса Березовского.