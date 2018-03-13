Великобритания потребовала от России разъяснений по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля
Посла России в Лондоне Александра Яковенко накануне вызвали в Форин-офис и потребовал в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ. Наиболее вероятным Великобритания считает причастность России, но не исключено, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения могло быть похищено. Как заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, России предложено ответить, какая из двух возможных версий верная. Мэй также сказала, что Великобритания сегодня объявит о возможных ответных мерах. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу» и призвала Великобританию раскрыть, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
Комментарии20
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demokrat62 13 марта 2018 | 06:37
А посол сказал -ихтамнет,вывсеврете,какие ваши доказательства.
rus 13 марта 2018 | 06:41
demokrat62: ...какие ваши доказательства.
И как всегда их нет?
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 06:55
rus: Захарова -танцовщица МИДа, видимо,не знает ,что Луговой был возведен в ранг депутата в госдурке!
zmeelov_1 13 марта 2018 | 07:08
opiatnovyi63: Проплаченный, а решение суда есть по Литвиненко и Березовскому? Скачи дальше, болтун
igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 06:49
demokrat62: " это всё наши враги сделали, чтобы скомпромитировать россию'- этот дежурный бред кремля мы еще услышим не раз!
zmeelov_1 13 марта 2018 | 07:02
igorrrpadlowitchs: Бред - это болтовня кретинов с островов, бездоказательная очередная болтовня.
igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 06:39
Начинают возить мордой по ковру! Хотя свиней этим шибко не пробьёшь!
unafk 13 марта 2018 | 06:39
Если похищено, то это ещё больший позор для страны.
pionerka Зинаида Сацкая 13 марта 2018 | 06:51
unafk: а может, и продано
vaka257 13 марта 2018 | 06:41
ЧМ по футболу может быть под большим вопросом...
arabmot 13 марта 2018 | 06:44
vaka257: Да уже бог с ним, с ЧМ, тут вся рашка может оказаться под большим вопросом.
zmeelov_1 13 марта 2018 | 06:47
arabmot: Рисковые вы ребятки гейропейцы. Ничему вас История войн с Россией не научила. Ну и ладушки, потеряете теперь всё. Без вариантов.
arabmot 13 марта 2018 | 06:52
zmeelov_1: А у тебя что, личное бомбоубежище есть, что ты такой смелый?
zmeelov_1 13 марта 2018 | 07:00
arabmot: Нету, но воюют с нами, мы всегда защищаемся и хороним гейропейцев. Не понятно только, совсем жить пиндосне надоело, что опять лезут с претензиями к нам. Не понимают что-ли - не поможет им никакая ПРО. Отправимся к Создателю все вместе, без исключений.
arabmot 13 марта 2018 | 07:02
zmeelov_1: Какая война? От SWIFT отключат, углеводороды покупать перестанут - и все, писец котенку.
zmeelov_1 13 марта 2018 | 07:06
arabmot: Ага, а твоя гейропа уже научилась жить с дровами и угольком?.. Кретин, без фантиков Пиндосни прожить можно - у нас всё есть, чтобы самим всё производить и выращивать. Так что сосни у нас иди утрись, чмо нищебродное.
plidurok Андрей Филимонов 13 марта 2018 | 06:43
Представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй в парламенте "цирковым шоу".
Не знал, что клоуну, находящемуся на арене, весь окружающий мир кажется цирком.
ostapbey 13 марта 2018 | 06:46
plidurok: зато арена то какая!!!!!
Шестая часть суши с естественным подогревом!!!
Даже.
zmeelov_1 13 марта 2018 | 06:54
ostapbey: plidurok: Подпиндосы, ваши опусы годятся только для дебилов. Номера пиндоских клоунов в России давно приелись. Зря стараетесь, подпиндосы.
condor00 13 марта 2018 | 07:04
Под громогласной вывеской "требования" правительство Англии начало осуществлять крутейший развод своего обывателя, запустив на самом деле "дурочку" по аналогии с "Про колёса и насосы" (Райкин). Правда, переживать не стоит, это же их обыватель...