В Москве задержали семерых активистов движения «14%»
На Триумфальной площади они выступили с заявлением против переизбрания Владимира Путина президентом. Участники акции процитировали высказывания о выборах и демократии писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, Авраама Линкольна и Михаила Горбачева. После этого к ним подошли члены движения SERB, в том числе Игорь Брумель. Как сообщил ОВД-ИНФО дин из участников акции Валерий Надеждин, именно Брумель указывал полицейским, кого следует задержать.
Комментарии3
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che21 13 марта 2018 | 06:34
Брумель еврей или украинец?
ura_123 13 марта 2018 | 07:00
che21: Просто стукачок. В Украине ещё их,этих брумелей,называли титушки.
j_partizan 13 марта 2018 | 06:46
При таком раскладе выборы - не выборы, подтасют "не моргнув глазом".