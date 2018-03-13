В Москве задержали семерых активистов движения «14%»

На Триумфальной площади они выступили с заявлением против переизбрания Владимира Путина президентом. Участники акции процитировали высказывания о выборах и демократии писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, Авраама Линкольна и Михаила Горбачева. После этого к ним подошли члены движения SERB, в том числе Игорь Брумель. Как сообщил ОВД-ИНФО дин из участников акции Валерий Надеждин, именно Брумель указывал полицейским, кого следует задержать.