Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что отравление Сергея Скрипаля связано с Россией

При этом, как отмечает Bloomberg, ему неизвестно, причастно ли к этому российское правительство. По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен Скрипаль, «очевидно пришло из России». Он также предупредил, что это нападение «повлечет за собой ответную реакцию». «От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру», — отметил американский госсекретарь.