Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что отравление Сергея Скрипаля связано с Россией
При этом, как отмечает Bloomberg, ему неизвестно, причастно ли к этому российское правительство. По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен Скрипаль, «очевидно пришло из России». Он также предупредил, что это нападение «повлечет за собой ответную реакцию». «От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру», — отметил американский госсекретарь.
Комментарии4
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chapter_2 13 марта 2018 | 06:21
Красные флажки расставлены. Идёт охота на волков....
vvietham 13 марта 2018 | 06:42
ворье в Лондоне что-то тайно украло у России и теперь голосит, чтобы отвлечь внимание от их пакости
Великобритания как вор-карманник грубо толкает Россию, пытаясь вызвать у нее реакцию на эту наглую грубость, а в это время ТАЙНО вытаскивает из российского бюджета очередные миллиарды долларов, как это было в деле Браудера-Магнитского, которые заказали возврат налога, и вывели эти деньги на подконтрольные им счета в Лондоне
Как написали в официальном запросе в Лондон российские следователи 5 409 503 006 рублей из возращенного Браудером и Магнитским налога, в конечном счете были:
"переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)."
а в ответ на просьбу России о расследовании и наказании российских коррупционеров, официальные власти Великобритании не стесняясь защитили преступников, ответив Москве:
"исполнение этих запросов может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам Великобритании"
buzukin938 13 марта 2018 | 06:43
chapter_2: Ну што же, охота так охота. Пусть трусливые английские сучата берегут свои сраные шкурки.
sg73 13 марта 2018 | 06:45
chapter_2:
Это не охота, а жалкие потуги твоих хозяев, иудушка, хоть как то полиять на итоги выборов. Этим пидорасам никак и никогда не понять что будет достигнут обратный эффект. Знаю людей, которые не собирались вообще идти на выборы, но посте того фарса, что устроили ваши господа с нашими спортсменами, они из чувства протеста назло проголосуют теперь за Путина. А уж эта английская выходка даст еще больший обратный эффект. Это Россия, сучонок. и вам ее не понять и не сломить..
Я из повиновения вышел
За флажки - жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.
Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня - не так, как вчера!
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!