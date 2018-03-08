Умер художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков

В эфире «Эха Москвы» он говорил, что до поздних лет свою профессию: «Я вот, просыпаясь во время работы у Никиты Михалкова над «Обломовым» или над «Неоконченной пьесой», вставал, чистил зубы, смотрел на идиотское улыбающееся лицо… Я смотрел на него, на этого улыбалу, и думал: «Это я буду сниматься сегодня в фильме!». Понимаешь, вот ведь, как говорится… Ну зачем мы занимаемся этим ремеслом? Как говорил царь Соломон: «Человек должен быть счастлив при том, что он делает». Мне судьба или там, я не знаю… ну как бы пофартило. Я в 75 лет еще не перестал иногда получать удовольствие от того, что я делаю. Правда, я должен спать перед спектаклем полтора часа». Олег Табаков также подчеркивал, что предпочитает работать над театром или кино, и не тратить время на подработку в сериалах или рекламе.