Сегодня, за пять дней до выборов президента, в России вступает в силу ряд запретов

С сегодняшнего дня запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов голосования и иные исследования, связанные с выборами. Ограничение распространяется и на размещение опросов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет). Действует запрет и в день голосования. Роскомнадзор предупреждает, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Отмечу, что нынешняя президентская компания проходит

без крупнейшей независимой социологической службы «Левада-центра». Это связано с тем, что в 2016 году организацию признали иностранным агентом. Согласно законодательству, находясь в этом статусе проводить соцопросы о выборах можно, но нельзя публиковать их результаты после старта компании. В итоге вся социология оказалась в руках ФОМ и ВЦИОМ, основным заказчиком которых является государство. Выборы Президента России пройдут 18 марта.