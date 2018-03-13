Лондон в связи с «делом Скрипаля» может начать высылку российских дипломатов
Об этом в частности пишет The Guardian. По версии издания, Лондон также может заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество. Британские СМИ также считают, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу. Газета также считает, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной системы электронных платежей SWIFT.
Комментарии2
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glebbalbesov 13 марта 2018 | 06:26
Ну а если Лондон еще вернет все то что он украл у Индии да и вообще у своих бывших стран-колоний, вот тогда просто прям уважуха....
vinokur 13 марта 2018 | 06:49
glebbalbesov: Эт-та да. Они должны вернуть весь хабар, который папуасам посылали с неба духи предков.