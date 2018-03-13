Три случая взрыва посылок в американском Остине связаны между собой.

К такому выводу пришла местная полиция. В результате этих взрывов в общей сложности два человека погибли и столько же получили ранения. Шеф городской полиции Брайан Мэнли сообщил, что

во всех трех случаях посылки были оставлены у жилых домов и взрывались после того, как их открывали. Первый такой случай произошел 2 марта, второй — рано утром в понедельник, с тот же день произошел третий инцидент. В первых двух случаях погибли афроамериканцы, в третьем пострадала латиноамериканка.