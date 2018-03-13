Футбольный болельщик из России заключен под стражу в Марселе.
Как передает Франс Пресс, он подозревается в причастности к беспорядкам на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена и передан французским властям. Во Франции 31-летний россиянин, имя которого не называется, должен предстать перед судом.
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