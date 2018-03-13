В  Конгрессе США не нашли доказательств сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией.

К такому выводу пришел Комитет по разведке палаты представителей. Конгрессмен – республиканец Майк Конуэй заявил изданию The Hill, что максимум, о чем может идти речь, это о неуместных встречах и не очень верных оценках. Как передает CNN, конгрессмены прекращают свое годовое расследование. Как ожидается, черновой вариант доклада по итогам

расследования будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии уже сегодня.