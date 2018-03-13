Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что отравление Сергея Скрипаля связано с Россией.
При этом, как отмечает Блумберг, ему неизвестно, причастно ли к этому российское правительство. По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен Скрипаль, «очевидно пришло из России». Он также предупредил, что это нападение «повлечет за собой ответную реакцию». «От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру», — отметил американский госсекретарь.
Комментарии3
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davi__koloradov 13 марта 2018 | 05:21
То есть, Штаты будут мочит рашку в сортире вместе с Великобританией. Цэ добрэ ;))
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 05:24
Какие могут быть сомнения?Конечно,причастно, возможно ,что операция отравления была утверждена лично Карликом злобным!
r88w556xl4 13 марта 2018 | 05:24
Мало ли что можно считать. Совершенно очевидно, что провокацию с отравлением провела Великобритания, только её русофобским политиканам это выгодно - антирусская трескотня получила новое топливо.