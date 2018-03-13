Великобритания потребовала от России разъяснений по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля.
Посла России в Лондоне Александра Яковенко накануне вызвали в Форин офис и потребовал в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ. Наиболее вероятным Великобритания считает причастность России, но не исключено, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения могло быть похищено. Как заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, России предложено ответить, какая из двух возможных версий верная. Мэй также сказала, что Великобритания сегодня объявит о возможных ответных мерах. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу» и призвала Великобританию раскрыть, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
Комментарии7
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r88w556xl4 13 марта 2018 | 05:12
"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят"
Геббельс.
Мэй нога в ногу идёт по стопам фашистского пропагандиста.
maverick60089 13 марта 2018 | 05:17
r88w556xl4: Да вот как-то не верят путинской лжи.
r88w556xl4 13 марта 2018 | 05:26
maverick60089: Умные люди не верят лжи Ми-6, которая всю историю своего существования специализировалась именно на отравлениях.
prade 13 марта 2018 | 05:30
r88w556xl4: "Умные люди не верят лжи Ми-6"
Не льстите себя. Вы не похожи на умного человека.
che21 13 марта 2018 | 05:21
Бездари.опять спалились.
sergirusso 13 марта 2018 | 05:23
Игра дебилов. Что ответит посол? РФия не имеет к этому никакого отношения! Затяжка времени. Это как с Табаковым. Старый, неизличимо больной человек, у которого жизнеспособные, здоровые и обеспеченные дети и внуки...
prade 13 марта 2018 | 05:27
Сейчас Кремль старается закопать правду над толстым слоем лжи, как это было со сбитым малайзийским Боингом. Но больше так не получится. Мир сейчас знает кто такой Путин и как он действует.