Избирательные комиссии начинают прием специальных заявлений от граждан для голосования по месту пребывания.
До 14 часов 17 марта у россиян есть возможность прикрепиться к удобному участку, но теперь сделать это можно только по месту прописки.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
До 14 часов 17 марта у россиян есть возможность прикрепиться к удобному участку, но теперь сделать это можно только по месту прописки.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semia 13 марта 2018 | 04:29
Стивен Сигал сказал что не пойдет на выборы , вот и мы с женой решили не ходить.
И вам советуем.