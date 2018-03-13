Сегодня начинается пятидневный мораторий на публикацию опросов о выборах Президента.
По закону, запрет будет действовать и в день голосования. Выборы президента России состоятся 18 марта.
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По закону, запрет будет действовать и в день голосования. Выборы президента России состоятся 18 марта.
Комментарии2
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democ 13 марта 2018 | 04:23
И через 5 дней будет "всё так чинно, благородно... по старому...".
mixanazarov 13 марта 2018 | 05:02
Дебаты значит закончились. В 2024 наверно и выборов не будет. За один только намёк будут сажать - как врагов народа.