Госавиаслужба Украины наложила штраф на более чем 40 российских авиакомпаний.
Как сообщает УНИАН, за прямые полеты в Крым с нарушением воздушного пространства Украины они должны заплатить $205 млн. По словам представителей ведомства, штрафы наложены в соответствии с решением СНБО.
Комментарии7
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opiatnovyi63 13 марта 2018 | 04:35
Крым погубит Россию. .
zztop1960 13 марта 2018 | 05:02
opiatnovyi63: Российский "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.
savushkinskiy_troll 13 марта 2018 | 05:08
zztop1960: хохлы хотят агрессорский транзит и агрессорский газ
zztop1960 13 марта 2018 | 05:08
savushkinskiy_troll: Сумма иска "Нафтогаза Украины" и его дочерних компаний, поданного в Третейский суд в Гааге в связи с переходом к России бывших активов компаний в Крыму, составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко
savushkinskiy_troll 13 марта 2018 | 05:10
zztop1960: сасать!
savushkinskiy_troll 13 марта 2018 | 04:46
хохлы, вы уже получили лярды по стокгольмскому арбитражу?
вот и тут вам ничего не светит
vlad_kondrat 13 марта 2018 | 04:53
У Путина есть братки на Рублевке, пусть шубахранилищами расплачиваются - умели залесть в чужой дом, пусть и несут отвественность.
Яхта Абрамовича может пойти с аукциона, там порядком золота у РПЦ за рубежом, возместят, куда денуться.