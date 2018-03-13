Лондон в связи с «делом Скрипаля» может начать высылку российских дипломатов.

Об этом, в частности, пишет «Гардиан». По версии издания, Лондон также может заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество. Британские СМИ также считают, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу. Газета также считает, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной системы электронных платежей SWIFT.