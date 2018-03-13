Лондон в связи с «делом Скрипаля» может начать высылку российских дипломатов.
Об этом, в частности, пишет «Гардиан». По версии издания, Лондон также может заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество. Британские СМИ также считают, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу. Газета также считает, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной системы электронных платежей SWIFT.
Комментарии10
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needroid 13 марта 2018 | 04:24
Давно пора. Всё же только на пользу.
arabmot 13 марта 2018 | 05:07
needroid: Я только понять не могу - зачем??? Я уже даже готов поверить, что смерть Скрипаля - это чья-то провокация. Иначе же надо быть полным дебилом или организацией дебилов, чтобы устроить такой скандалище на пустом месте!!!
hrzn877 13 марта 2018 | 04:26
Отключение от SWIFT - это будет больно, причём почувствуется на всех уровнях. Но - если народ избирает, значит готов терпеть...
julia_hooker 13 марта 2018 | 05:08
hrzn877: В том, что ты дебил спору нет, осталось определить стадию твоего дебилизма!
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 04:30
Удавка на горле воровской власти затягивается всё сильнее..
minerr 13 марта 2018 | 04:32
opiatnovyi63: Для этого британцы не пожалели не только какого-то Скрипаля, но и его дочь.
prade 13 марта 2018 | 05:08
minerr: "Для этого британцы не пожалели не только какого-то Скрипаля"
Просто в Кремле посчитали, что будет так же, как и с Литвиненко. Такой реакции на отравление от британцев они не ожидали.
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 05:10
minerr: Британцы в отличие от воровской власти рф, которая с пристрастием отправила на тот свет ядовитым газом ни в чём невинных посетителей Норд Оста, не занимаются отравлением своих граждан!
vlad_kondrat 13 марта 2018 | 04:43
Все это уже давно пора сделать,
julia_hooker 13 марта 2018 | 05:06
Давно пора разорвать все отношения с мелкобриташкой, а их пидарасиков пинками выпнуть из России!