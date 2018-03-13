В МИД России заявление Мэй о причастности Москвы к отравлению Скрипаля назвали «цирковым шоу в британском парламенте».
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила британским властям сначала рассказать, «чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».
Комментарии8
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i_one_off 13 марта 2018 | 04:33
"Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши." ©
orqswen 13 марта 2018 | 04:37
.. заявила машка-наркомашка из наркомата
archibald_dandy_esquire 13 марта 2018 | 04:43
i_one_off:
"Мария Захарова предложила британским властям сначала рассказать, «чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле». "
"Ты, Машъ, на грубость нарываешься?
Станцуешь "Мурку", говоришь?
Дела по-новой открываются,
Всё будет так, как ты хотишь."
prade 13 марта 2018 | 04:36
Российский МИД само себе позорит своим не профессионализмом и заявлениями на языке бомжей.
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 04:37
А что,танцовщица МИД не знает,что преступник-отравитель восседает в госдурке?
vlad_kondrat 13 марта 2018 | 04:41
МИДовская "Рыбка" очень похоже на больную на голову тетеньку с местного рынка. Она даже не знает о чем речь идет, она по скудоумию и необразованности, конечно думает что все такие ограниченные как она.
Она вообще очень подходит контингенту МИДа, им бы еще взять Гоги с рынка, который торгует чучхелой чтобы кричал "Эй ты хто , ти щто, ...туаую маму"
condor00 13 марта 2018 | 04:56
По-хорошему всем бы нам расслабиться; ничего не будет, а лучше заниматься собой.
...В очередной раз игра в шарик-малик политиками запущена. Это всё, на что способен парализованный пресыщенностью Запад. Что любителям ловли рыбки в мутной воде очень на руку.
kochar 13 марта 2018 | 05:30
На таком уровне и на блатном жаргоне.
Интересно бы знать , в каких ещё странах дипломаты внешнеполитических ведомств )используют язык зэков.