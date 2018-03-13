Вероятность причастности России к отравлению Сергея Скрипаля весьма высока.
Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, который разрабатывался в России, оно принадлежит к группе веществ, известных как «Новичок». Мэй предупредила, что если Россия не даст к вечеру разъяснений по поводу этого инцидента, Британия расценит это как применение силы на ее территории и подготовит ответные меры.
Комментарии7
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minerr 13 марта 2018 | 04:30
Доказательства конечно же засекречены как обычно и их никогда не покажут.
opiatnovyi63 13 марта 2018 | 04:33
minerr: Вождь опять прокололся, будут пороть сильно и больно!
mike_v 13 марта 2018 | 04:53
minerr:
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Обязательно покажут на суде. Простое соотносшение изотопов в метаболитах боевого вещества из крови пострадавших покажет на каком заводе изготовили эту фосфоорганику. Каждый завод боевых отравляющих веществ имеет уникальный изотопный профиль. Допуск к этой базе имеют все страны подписавшие договор о запрещении химического оружия.
condor00 13 марта 2018 | 05:05
mike_v: Напомните мне, пожалуйста, по Литвиненко такой суд был? И если - да, то каковы его решения и последствия.
mike_v 13 марта 2018 | 05:11
condor00:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Литвиненко
vlad_kondrat 13 марта 2018 | 04:33
Красота ситуации еще в том что это все помогает вопросам санкций. Если остались еще мыслящие идиоты типа Чешского президента, который лобызается с Путиным, и было немного других идиотов в ЕС, кто был на стороне Путина, теперь этот политический скандал - практически конец политической карьере Путина.
Путин окончательно занял свое место в череде Хусейн, Каддафи, Асад и Путин. Британия должна отозвать послов из РФ, выдворить всю блятскую контору из дипмисси в Англии, со всеми шпиенами и нешпиенами.
И специально для путинских друзей ввести налог на недвижимость в 25% в год, чтобы мало не показалось и чтобы путинцы (Абравомич,Дерипаска,Якунины) срочно валали в Зимбавбе где их действительно ждут.
emoss 13 марта 2018 | 05:08
События последних 30 дней явно показывают, что Путин явно утратил контроль над ситуацией в стране. Начался хаос, который прогнозировали. Где кстати , генерал Герасимов, который был ответственен за операцию в Крыму, который в последнее время был связан с Сирией и по сути был более «военным» , чем Шойгу. Что там наверху происходит?