Киностудия «Союзмультфильм» посвятит все новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву. Она отметила, что смерть актера, который озвучивал кота Матроскина, — невосполнимая утрата , и в начале каждого нового эпизода мультфильма будет появляться памятная надпись. Народный артист СССР Олег Табаков скончался накануне на 83-м году жизни.