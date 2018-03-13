Киностудия «Союзмультфильм» посвятит все новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву. Она отметила, что смерть актера, который озвучивал кота Матроскина, — невосполнимая утрата , и в начале каждого нового эпизода мультфильма будет появляться памятная надпись. Народный артист СССР Олег Табаков скончался накануне на 83-м году жизни.
Комментарии1
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pmasel 13 марта 2018 | 03:18
Правильнее было бы их вообще не снимать. Бабло как всегда победило.