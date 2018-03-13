Руководство нью-йоркской Метрополитен-оперы увольняет 74-летнего дирижера Джеймса Ливайна.

Обвиненный в домогательствах Ливайн занимал должность почетного музыкального директора тетра. Метрополитен-опера начала внутреннее расследование после обнародования в СМИ полицейского отчета. В нем утверждалось, что некий мужчина обвинил Ливайна в домогательствах начиная с 1985 года, когда дирижеру было 42, а заявителю — 15 лет. Впоследствии со схожими обвинениями в адрес дирижера выступили еще несколько мужчин. Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США. Он был номинирован на премию «Грэмми» 37 раз, получив в итоге 10 наград.